Správa Pražského hradu (SPH) zakoupila dva obrazy Kamila Lhotáka, oblíbeného malíře prezidenta Miloše Zemana. Hrad vyšly na téměř jedenáct milionů korun. Spolu s Kanceláří prezidenta republiky chce SPH pokračovat v doplňování uměleckých sbírek Hradu i nadále.

Lhotákovy obrazy Dva balony z roku 1939 a Krajina oživená stroji z roku 1944 budou vystaveny v lednu a v únoru v Obrazárně Pražského hradu. Poté zamíří do pracoven prezidenta na Pražském hradě a na zámku v Lánech. Řekl to mluvčí SPH David Šebek.

Tradice budování uměleckých sbírek na Pražském hradě začala u prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a pokračovala v různé míře i za dalších hlav státu. Díla zakoupená v první polovině 20. století prezentovala nedávno skončená výstava Tož to kupte! a ukazovala umělecký vkus také prezidentů Edvarda Beneše, Emila Háchy a Klementa Gottwalda. Název přehlídky Tož to kupte! je Masarykovým výrokem, kterým schválil nákup cyklu akvarelů od Josefa Mánesa.

Prezident si liboval právě v českém umění 19. století, nejraději měl krajiny a historická plátna. Edvard Beneš pak nakupoval moderní umění včetně prací Františka Kupky; ty ovšem byly z Hradu v 50. letech odstraněny jako ideologicky nevyhovující umění.

Dnes podepsali představitelé Hradu smlouvy, díky nimž do hradních sbírek přibudou dvě díla. "Obraz Dva balony je významnou ukázkou Lhotákova ceněného raného období, Krajina oživená stroji je jedno z vrcholných Lhotákových děl z období druhé světové války," uvedl Šebek.

Vystaveny budou v Obrazárně

Během ledna a února, kdy budou díla vystavena v Obrazárně, se na polovinu sníží vstupné do této expozice. Jeden z obrazů pak v pracovně prezidenta v Lánech nahradí jiné Lhotákovo dílo zapůjčené Oblastní galerií Liberec; druhý obraz bude v pracovně prezidenta na Pražském hradě.

Na nákup obou děl Správa Pražského hradu vynaložila 10,7 milionu korun, výdaj pokryla z příjmů z turistického ruchu. "Cena obrazů byla stanovena znaleckými posudky," uvedl mluvčí. Kalncelář prezidenta republiky a SPH předpokládají, že budou v akvizicích výtvarného umění pokračovat.

Při zářijovém zahájení výstavy Tož to kupte! prezident Zeman navrhl, aby sněmovní rozpočtový výbor umožnil vyčlenit v rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky deset milionů korun na nákup moderního umění. Druhou možností podle prezidenta je, aby bohatí podnikatelé zapůjčili své obrazy do hradní obrazárny. Vedle zapůjčeného díla by si pak mohli umístit cedulku se svým jménem. Zeman zároveň poznamenal, že pokud by byl miliardář, většinu peněz by utratil za díla malíře Kamila Lhotáka.