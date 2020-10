Ceremoniál k předání státních vyznamenání na 28. října, který organizuje prezident Miloš Zeman, je podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) zatím plánován v minimálních počtech účastníků. V pondělí po jednání vlády nevyloučil, že bude dál omezen.

"Chápu symboliku 28. října, ale myslím, že se najdou i chytřejší nápady, než na jedno místo soustředit rizikové skupiny, mezi které zpravidla vyznamenaní a koneckonců i hosté patří.

Říkám to i proto, že veřejnost, jejíž shromažďovací právo bylo razantně omezeno, těžko bude chápat, že je uspořádání takové akce možné. Její nedůvěra v smysluplnost a spravedlnost kroků státu se tím jen prohloubí. Pane prezidente, zvažte to ještě, prosím," uvedla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

Oslavy arogance?

"Pokud by Hrad opravdu dostal výjimku, tak to nebudou oslavy 28. října, ale oslavy arogance moci přesně v duchu Orwella, že všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. Soudný prezident by o něčem takovém ani neuvažoval. Nevím však, kde by ten náš soudnost našel," poznamenala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Pirátský poslanec František Kopřiva kritizoval nařízení, že od středy nebudou moci na vysokoškolských kolejích pobývat studenti, kteří mají jiné bydliště v České republice. "Jako chápu, že párty na kolejích jsou během pandemie nezodpovědná hloupost. Ale fakt je řešením vyhnat na ulici studenty, kteří fakticky nemají kam jít, pracující studenty a doktorandy? A testy zdarma jim vláda zajistí? Ani nechci domýšlet, kolik bezpříznakově nemocných vláda tímto posílá k jejich starším (pra)rodičům," uvedl.

Místopředseda ODS Martin Baxa nazval úplné vypnutí prezenčního vzdělávání od středy do 1. listopadu naplněním nejčernějších obav a dokladem fatálního selhání vlády. "Nevidím ani snahu udržet aspoň první stupeň ZŠ, kde jsou dopady nejhorší pro žáky i rodiče. Otevřou se školy opravdu začátkem listopadu?" tázal se.

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS) kritizoval, že vláda nepředstavila kompenzace pro restaurace společně s opatřením, kterým je od středy uzavírá. "To je likvidace podnikání v gastronomii. Zatímco při uzavření na jaře mohli podnikatelé sáhnout do rezerv, teď nebudou mít kam. Obecné fráze ministra Prymuly, že se připraví kompenzace, jsou málo," poznamenal.

Jurečka: Očekával bych omluvu

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka očekával, že se premiér Andrej Babiš (ANO) omluví, že vláda situaci nezvládla. "Čekal bych nyní od premiéra, že se omluví, podobně jako izraelský prezident, a řekne, omlouvám se za sebe i za vládu, neměli jsme vás zklamat, ale bohužel jsme to podělali, pojďte teď zatnout zuby a prosím zvládněte to," uvedl na twitteru.

Opoziční politici také shodně apelují na společnost, aby opatření proti koronaviru dodržovala. "Pokud hoří, tak musíme hasičům pomoct, i kdybychom si mysleli, že zrovna ti, co k nám přijeli, jsou nemehla. A teď hasíme. Nebaví nás to, je to nepříjemné, náročné, jsme naštvaní, ve stresu, ale víme, že to musíme udělat. A moc prosím, dodržujme opatření, buďme ohleduplní a rozumní," uvedl šéf STAN Vít Rakušan.

"Prosím dodržujme opatření. Děláme to kvůli zranitelným občanům a našim zdravotníkům. Na ty mysleme, ne na zoufalost téhle vlády," napsala Pekarová Adamová.