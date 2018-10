Hradec Králové zvolil primátora: Finka střídá Hrabálek

Úředníci ve skladech EXPEDIENT. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ZAKÁZKOVÁ VÝROBA S PLASTY? , ČISTÉ PROSTŘEDÍ?, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP?, POKUD TOHLE CHCEŠ -> PŘIDEJ SE K NÁM!, , EXPEDIENT, , UCT Fluid Delivery Solutions s.r.o. je výrobcem technologických zařízení pro polovodičový průmysl se sídlem v Liberci., , CO U NÁS BUDEŠ DĚLAT?, -Kompletovat EP (expedičních příkazů) dle systému, -Čistit a balit výrobky a následně expedovat k zákazníkovi, -Spolupracovat s ostatními odděleními společnosti (logistika, sklad, …), -Vystavovat příslušné expediční dokumenty, , JSI TO PRÁVĚ TY, KOHO HLEDÁME?, -SOU či SOŠ, -Jsi precizní při práci? …priorita, -Jsi fyzicky zdatný? …pozice vhodnější pro muže , -Jsi spolehlivý, pracovitý, flexibilní, -Máš řidičské oprávnění skupiny B, které je podmínkou? , -Máš oprávnění k řízení VZV? …propadlé obnovíme, -Ovládáš aktivně práci na PC? , , CO NABÍZÍME ZROVNA TOBĚ?, -individuální přístup, -dvousměnný provoz (PO – PÁ ranní/odpolední), -rodinný charakter firmy se zakázkovou výrobou, -spolupráci s moderními technologiemi a odborníky ve svém oboru, -zohledníme Tvé zkušenosti atraktivními benefity (stravenky, příspěvek na dopravu pro mimo liberecké, dovolená navíc, jazykové vzdělávání, flexipasy, firemní akce, rodinné benefity), , MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Liberec, DATUM NÁSTUPU: Ihned. Pracoviště: Uct fluid delivery solutions s.r.o.-002, Partyzánská, č.p. 601, 460 01 Liberec 1. Informace: Zuzana Novotná, +420 483 031 068.

Všeobecné sestry s osvědčením Všeobecná sestra s osvědčením. Požadované vzdělání: úsv. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21300 kč, mzda max. 32070 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nabízíme:, • perspektivní a stabilní zaměstnání na akreditovaném pracovišti,, • výkon práce v moderní budově nového pavilonu C,, • 10. platová třída,, • 25 dnů dovolené,, • možnost ubytování,, • benefity: , o příspěvek na závodní stravování,, o příspěvek na penzijní připojištění 600 Kč/měsíc,, o zvýhodněné ceny volání pro zaměstnance a jeho rodinu,, o příspěvek na sportovní aktivity (poukázky na rehabilitační oddělení nemocnice – bazén, masáže, cvičení; příspěvek na pronájem tělocvičen, poukazy do sportovního areálu…),, o příspěvek na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis,, o nepeněžní dary při životní jubileu 50, 55 a 60 let věku,, o finanční odměny (odchod do důchodu, životní výročí 50 let věku, dárci krve),, o sociální výpomoc., , Požadujeme:, • odborná způsobilost k výkonu povolání (Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu),, • specializace sestra pro intenzivní péči výhodou,, • smysl pro týmovou práci,, • komunikační schopnosti,, • zdravotní způsobilost.. Pracoviště: Nemocnice třebíč, příspěvková organizace - rehabilitační oddělení, budova m, Purkyňovo nám., č.p. 133, 674 01 Třebíč 1. Informace: Lenka Zorálková, +420 568 809 454.