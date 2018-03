Hradní tým šetřil v Číně potíže šéfa CEFC. Nejprve ale informuje prezidenta

AKTUALIZOVÁNO 7 9

Místopředsedové hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a Richard Brabec by byli ochotni pro sociální demokraty vyčlenit ve vládě vedení maximálně čtyř ministerstev. Jedním z nich by mohl být takzvaně silový resort. Ministerstva financí se ale ANO vzdát nechce. Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš nechce zatím otázku komentovat. Zástupci vedení ANO to novinářům řekli před začátkem dnešního jednání poslaneckého klubu ANO na pražském Chodově.