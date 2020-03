On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Nově je otevřen přechod v Královéhradeckém kraji z Královce do Lubawky, kudy mohou projet vozidla do devíti tun, dále v Olomouckém kraji z Mikulovic do Glucholazů bez omezení pro vozidla a v Moravskoslezském kraji z Petrovic do Golkowic pro vozidla do 3,5 tuny. Údaje o omezení vozidel na přechodech jsou podle informací na webu Euroregionu Glacensis, který sdružuje města a obce na české a polské straně.

V Libereckém kraji se zavřely přechody v Hrádku nad Nisou, Kunraticích, Habarticích, Srbské i v Novém Městě pod Smrkem. Jedinou možností, jak se teď do Polska dostat, je hraniční přechod v Harrachově. Češi ale od pondělí do Polska vycestovat nemohou, pokud se na ně nevztahuje výjimka. Tu mají například pendleři, kteří pravidelně dojíždějí maximálně 100 kilometrů za hranice do zaměstnání.

Kolona před přechodem v Harrachově se začala postupně prodlužovat už v úterý. "Poláci odbavování zrychlili, kamionů je ale víc," řekl ČTK krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Na Harrachov směřuje podle něj víc kamionů, které odklánějí ze sousedního kraje, kde kolona k česko-polskému hraničnímu přechodu v Náchodě v úterý přesahovala 40 kilometrů a končila až před Hradcem Králové.

Hejtman Martin Půta uvedl, že se kraj pro pendlery snaží vyjednat zpřístupnění přechodu v Hrádku nad Nisou. „Především z důvodu dopadů na přeshraniční dopravu a možného omezení počtu pracovníků průmyslových firem v Libereckém kraji. O pomoc jsem požádal zgorzeleckého starostu, dolnoslezského maršálka a také polskou velvyslankyni,“ zmínil.

Na hraničním přechodu v Náchodě se v úterý kolona postupně natáhla až do 42 kilometrů vzdáleného Hradce Králové. Večer po 21:00 se zkrátila přibližně o deset kilometrů a končila u Černožic. Přechod v Náchodě zůstal jediným v Královéhradeckém kraji, kde lze překročit česko-polskou hranici. Ostatní hraniční přechody jsou uzavřené.

Kolony se tvořily v pondělí a úterý také před hraničním přechodem s Polskem v Bohumíně, úterní dopravu tam navíc zkomplikovala noční nehoda. Kamion tam narazil do kolony aut, poškodil čtyři vozidla a nehodu jeden člověk nepřežil. Dopravní nehoda uzavřela dálnici D1 nedaleko Bohumína na více než devět hodin.

Na D2 je u přechodu na Slovensko asi desetikilometrová kolona

Na dálnici D2 je na přechodu Lanžhot směrem na Slovensko dnes ráno stále více než desetikilometrová kolona kamionů. Vyplývá to z webu Dopravniinfo.cz. V úterý odpoledne dosáhla kolona až třiceti kilometrů.

Problém je už na hranicích Slovenska s Maďarskem, které zpřísnilo opatření kvůli šíření koronaviru. Kolona dosahovala v úterý zhruba k Rakvicím, nyní (kolem 8:00) zhruba ke sjezdu na Břeclav. Přes Lanžhot se vzhledem situaci na slovenské dálnici v úterý odpoledne dostalo ve vlnách zhruba 100 kamionů, přechod byl jinak uzavřený.

Bez výraznějších problémů jsou dva otevřené přechody směrem do Rakouska, které jsou v Jihomoravském kraji, a to Mikulov na Břeclavsku a Hatě na Znojemsku. "Samozřejmě se ale může utvořit nějaká kolona. Je to z provozních důvodů, je úměrná úkonům, které se musí učinit," uvedl už dříve policejní mluvčí Bohumil Malášek.

O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. Z vydaných restrikcí existují výjimky, například pro lidi jezdící přes hranice za prací.