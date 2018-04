Hromadné žaloby v Česku? Odškodné může přijít i bez účasti poškozeného

V českém právním pořádku zatím chybí, ale mohl se do něj během roku dostat. Řeč je o institutu hromadné žaloby, který má chránit velké skupiny lidí poškozených stejným způsobem. V minulosti šlo třeba o majitele činžovních domů před deregulací nájemného.

Náhrady škody se jen někteří z nich domáhali u českých i evropských soudů. Nakonec byl nárok na finanční satisfakci přiznán jen čtyřem z nich, ačkoli újmu utrpěli všichni.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) proto připravil věcný návrh zákona, který vláda schválila počátkem dubna. „Tyto nároky jsou specifické tím, že zpravidla samostatně nedosahují vysoké výše. Náklady případného soudního řízení by tak výrazně převýšily hodnotu vymáhaného plnění. Z tohoto důvodu nejsou mnohdy dotčenými osobami ani uplatňovány,“ uvedl resort spravedlnosti v předkládací zprávě.

Poplatky i dieselgate

Teď bude pracovat na paragrafovaném znění, ale odborníci upozorňují, že práci na této průlomové normě nepředcházela expertní diskuse.

„Je to nesystémový prvek, který je k nám importován z angloamerického prostředí. Může být i prospěšný, ale bylo by správné o jeho podobě hovořit se členy advokátní, hospodářské či agrární komory,“ uvedl včera člen vedení České advokátní komory (ČAK) Petr Toman.

Ministerstvo spravedlnosti se přiklonilo k tzv. opt-out, tedy uspokojení všech nárokujících, ačkoli pro to aktivně nic neudělali.

Naopak princip opt-in předpokládá, že odškodněni mohou být jen ti, kteří se k žalobě připojí. „Přesto tam zůstává minimálně sto problémů, například specifikace nároku, výkon rozhodnutí, věcná a místní příslušnost,“ připomněl Petr Toman, který má zkušenost s kauzou bankovních poplatků. I ty by mohly spadat pod hromadnou žalobu, byť by se muselo určit, která banka a jakou částku klientovi strhává. Stejně tak v případě vadných prsních implantátů by se musel rozlišovat výrobce.

Naopak v případě tzv. Dieselgate, tedy obcházení emisního měření u dieselových motorů, je původce škody jednoznačný. Ministerstvo vyčíslilo, že u hromadné žaloby na automobilku by výrazně ušetřil i stát. Jestliže by všichni vlastníci aut s podvodným softwarem vedli proti automobilce jediný spor místo 165 tisíc individuálních, uspořil by stát na soudních jednáních téměř 900 milionů korun. Hromadné žalobě by se totiž věnoval jeden soudce a dokazování by se provádělo jedinkrát. Skupinu poškozených by zastupoval jeden advokát.

Počkejme na Evropu

Šéf ČAK Vladimír Jirousek přiznal, že názor advokátního stavu v této věci není jednotný: „Někteří to vnímají jako nesystémový prvek, jiní jako příležitost.“ Toman také připomněl, že Evropská komise dokončuje celoevropské šetření týkající se úpravy hromadných žalob v členských státech.

ČAK proto doporučuje vyčkat jejích doporučení i proto, že Komise se spíš přikloní k principu opt-in, kdy se každý poškozený musí k hromadné žalobě připojit samostatně. Hromadné žaloby se uplatňují v řadě evropských států, a to především u nároků, které vzniknou spotřebitelům nekalým či protiprávním jednáním podnikatelů.