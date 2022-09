Kompletní pořadí naleznete na www.stromroku.cz.

„Vylosovala si soutěžní číslo 1. Vedla průběžné pořadí a prvenství si udržela až do samotného konce tříměsíčního klání. Vytrvalost je jí totiž vlastní,“ představil vítězný strom David Kopecký z Nadace Partnerství. Hrušeň hnilička rostoucí mezi obcemi Drásov a Dlouhá Lhota u Příbrami stojí totiž v těsné blízkosti uranové šachty, která byla otevřena koncem padesátých let dvacátého století. Vytěžená radioaktivní hlušina se vyvážela na haldu nedaleko stromu. Její okraj se zastavil až v roce 1964 pouhých pětadvacet metrů od letošní vítězky.

„Je neskutečné, že v těžkých podmínkách během těžby v uranových dolech strom vůbec přežil. A ještě v takové kondici, jedná se o ovocný strom s ohromujícím obvodem kmenu 390 centimetrů a věkem okolo tří set let. Neumím si představit názornější naplnění motta naší ankety, kdy hledáme a oceňujeme stromy s nejsilnějšími příběhy,“ doplnila Silvie Zeinerová Sanža, koordinátorka z Nadace Partnerství.

Nejzajímavější stromy České republiky: Zažily bitvy i milenecká dostaveníčka

Do soutěže ji přihlásili manželé Kopáčkovi u příležitosti třicetiletého výročí jejich manželství. „Vytvořili jsme tým lidí na podporu hrušky a společnými silami ji dostali do povědomí lidí, což byl pro nás cíl. Máme velkou radost, když hrušku jezdí lidé do Drásova obdivovat,“ uvedli. Anketa jim podle nich ukázala, že i v dnešní těžké době má smysl bojovat za přírodu. Poznali prý ale také, jak těžké to je.

Získání pozornosti

To je ostatně jedním z dlouhodobých cílů ankety: získat pro stromy pozornost veřejnosti a případně je motivovat k jejich výsadbě a ochraně. Nadace Partnerství dává dobrovolníkům na tuto činnost mikrogranty. Nyní vítěznou hrušku čeká odborné ošetření a pak již klání o Evropský strom roku, kde bude soutěžit v konkurenci zhruba patnáctky států.