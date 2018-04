Hubení potkanů. Lze to i bez utrpení s jedy

Také letos začíná s příchodem jara deratizérům v Praze nikdy nekončící boj s potkany. Nechtěných čtyřnohých obyvatelů metropole připadá podle odhadů odborníků na každého Pražana čtyři až pět.

Jednou z institucí, které se jejich hubením zabývají, jsou Pražské vodovody a kanalizace (PVK). „Na letošní rok máme nachystáno 13,5 tisíce kilogramů nástrah,“ uvedl mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Odborníci jimi ošetří stejný počet kanalizačních vstupů.

„Kritická místa jsou v okolí Rokytky a Botiče. Obecně však všude tam, kde je nepořádek vytvořený lidmi,“ řekl Mrázek Deníku.

INTELIGENTNÍ PASTI

Deratizéři PVK používají k hubení potkanů nástrahy, jež hlodavce lákají na pekařské drobky, šrot, kukuřici, čokoládu a tuk, navíc ale obsahují účinnou látku. „Počet vyhubených potkanů nelze zjistit,“ konstatoval Mrázek.

Nejmodernější metody hubení škůdců však umožňují přesně spočítat, kolik pomyslných zářezů na pažbu si mohou jejich lovci vyrýt. Patří k nim i dánský systém tzv. inteligentních pastí, které potkany nejen nalákají, ale také okamžitě zabijí. Navíc o tom majitele okamžitě elektronicky informují.

„Přemnožení hlodavci ohrožují jak lidi, tak ostatní zvířata, a pokud je stejně musíme zneškodnit, můžeme zvolit rychlou a bezbolestnou smrt,“ řekl Deníku Vedran Tvrtkovič, který nový systém boje s potkany v Česku zavádí. „Likvidace je okamžitá, takže není nutné čekat pět až devět dní, než jed zapůsobí, a nechávat tak neopatrné přiotrávené savce páchat další škody,“ míní.

Novinku podle Tvrtkoviče začínají využívat například nemocnice nebo potravinářské firmy – tedy instituce, které musí splňovat velmi přísné hygienické normy. Třeba PVK si ovšem stále vystačí s tradičními nástrahami.

JÍDLO V KANALIZACI

Státní dohled nad deratizací v metropoli provádí Hygienická stanice hlavního města Prahy. Podle zákona o veřejném zdraví si musí deratizační firmy zajistit všechny instituce i majitelé domů. Pokud tak neučiní, jedná se o přestupek, za který mohou dostat pokutu až dva miliony korun.

Podle hygieniků PVK loni za povrchovou deratizaci zaplatily asi pět milionů korun, pražský magistrát na boj proti potkanům vynaložil částku 3,6 milionu korun a na letošek počítá s částkou o sto tisíc korun vyšší.

Potkani zřejmě nechtěnými obyvateli měst zůstanou i nadále. V jakém množství to bude, ovšem záleží nejen na deratizérech, ale především na samotných obyvatelích měst a jejich chování. „Pokud budou nadále vyhazovat jídlo do kanalizace, tak budou i nadále potkany v kanalizační síti živit. Pokud budou dělat nepořádek na povrchu, tak to potkani využijí,“ dodal Mrázek.