Hulváti vs. bikeři a losi táhnou Moravou: prohlédněte si nejlepší vide dne

/INFOGRAFIKA/ Ředitelství silnic a dálnic má pro zbytek roku nemalé ambice. Ještě před Silvestrem by rádo poklepalo čtrnáct základních kamenů u nových staveb. V součtu dálnic a silnic první třídy jde o téměř sto kilometrů. Na nedávné Silniční konferenci v Brně to uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Zdaleka ale není jisté, že se to silničářům podaří.