Husté sněžení zkomplikovalo dopravu. Došlo k desítkám nehod

/FOTOGALERIE/ Česko se probudilo do zasněženého pátku. Mokrý a rozježděný sníh pokryl silnice a dálnice. Ty jsou většinou za zvýšené opatrnosti sjízdné. Přesto policie evidovala desítky nehod po celé republice. Největší problémy měla hlavně Morava.

V Brně už o půl šesté vyjely na silnice posypové vozy. „Nyní je na svých trasách už všech jednadvacet vozidel,“ ujistil provozní ředitel společnosti Brněnské komunikace Leoš Chasák.

Hasiči od osmé hodiny ráno vyjížděli v Jihomoravském kraji k deseti nehodám. Jde podle nich o nadprůměrný počet. „Na silnicích většinou leží nižší vrstva sněhu, proto doporučujeme opatrnější jízdu,“ doplnil Chasák.

Problémy na silnicích hlásí i silničáři na Vyškovsku. „Venku máme sedm sypačů, v okolí Vyškova je situace dost špatná. Padá mokrý sníh, takže dopravu komplikuje, uvidíme jaký bude vývoj dál," řekl za Správa a údržbusilnic Vyškova Pavel Dvořák s tím, že museli zapojit do služby i dvě záložní auta.

K nehodám vyjíždí od ranních hodin i hasiči. „První nehoda byla u Bučovic v místní části Kloboučky, kde řidič pravděpodobně dostal smyk a auto otočil na střechu. Další komplikace byla na dálnici na 235. kilometru ve směru na Prahu u obce Hoštice-Heroltice. Kamion prorazil svodidla a skončil mimo silnici," přiblížil problémy mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška s tím, že pravý jízdní pruh je neprůjezdný a hasiči budou kamion vyprošťovat.

Před půl sedmou se na dostala dvě těžká auta mimo silnici v Mikulově. „Zasahujeme u nehody kamionů, skončily v příkopu,“ informovali policisté na svém dopravním serveru. Havárie se stala v ulici 28. října. Na místo vyjely tři jednotky hasičů. „Zranili se dva lidé,“ sdělili na webu.

Celkem Jihomorsvský kraj eviduje na sto dopravních nehod.

Maléry se neobešly ani ve Středočeském kraji. Ztěžovaly například ranní jízdu do Prahy. Byť průjezd po dálnicích s mokrým povrchem byl prakticky plynulý, dojezd do hlavního města už provázely problémy.

Po celém kraji pak řidiči havarovali na silnicích nižších tříd – bouraček se stalo více, než bývá po ránu běžné v jiných dnech. Naštěstí se většinou jednalo spíš jen o ťukance z kategorie „pomačkaných plechů – tady bez zranění.

Jen s hmotnými škodami, kdy se nikomu nic nestalo, se po půl šesté obešla i nehoda sypače na Rakovnicku, který v Senomatech narazil do oplocení pozemku u domu. Někde však následky nehody částečně blokovaly dopravu. Třeba po osmé ranní v Třebotově na Praze-západ, kde se v Hlavní ulici střetla dvě osobní auta.

U Prahy havarovaly autobusy

Vážnější nehoda se stala na Příbramsku na silnici II. třídy číslo 119, kde se po osmé hodině u Dobříše převrátilo osobní auto na střechu. Místo nehody zprvu policisté uzavřeli, pak zůstalo neprůjezdné pro nákladní auta a autobusy. Záchranáři měli práci i na Kutnohorsku, kde se čtvrt hodiny před sedmou střetla dvě osobní auta na hlavním tahu I/2. Hasiči se museli postarat o vyproštění.

Komplikace se nevyhnuly ani autobusům. Na Praze-západ bouraly prakticky ve stejném čase po půl sedmé hned dva, jež zradily komunikace třetích tříd: jeden u Jílového u Prahy, další u obce Tuchoměřice. Cestujícím to sice zkomplikovalo ranní plány, avšak nikomu se nic nestalo.

Celkem patnáct dopravních nehod už evidují od pátečního rána policisté ve Zlínském kraji kvůli sněhové nadílce. „Od sedmé hodiny máme oznámené nehody ve Zlíně, Sazovicích, Petrůvce, Luhačovicích, Valašském Meziříčí, Šumicích, Kroměříži, Vlčnově, Fryštáku, Martinicích, Tečovicích a v Zašové. Všechno jsou to dopravní nehody bez zranění, maximálně s lehkým zraněním,“ informovala před devátou hodinou policejní mluvčí Lenka Javorková.

Sníh komolikoval dopravu i na Kroměřížsku. Sněžit začalo okolo půl sedmé, o hodinu později bylo na silnicích asi jeden a půl centimetru sněhu.

"Právě vyjíždíme, do terénu vysíláme dva sypače a pět multikár. Plán zní - co nejvíce shrnovat a solit co nejméně. Odpoledne by se totiž teplota měla dostat k třem stupňům nad nulou, takže to bude samovolně tát," předpokládal v ranních hodinách vedoucí silničářů z Kroměřížských technických služeb František Obdržálek. Tvorba sněhových jazyků podle něj tedy nehrozí.

Přestože silničáři zareagovali takřka okamžitě, řidiči by měli být na pozoru. Do spádových obcí se totiž dostanou až odpoledne. "Uklízíme také Trávník, Trávnické zahrádky, Drahlov, Zlámanku a Těšnovice, to ale děláme až v druhém sledu. Kompletně by mělo být uklizeno v odpoledních hodinách, do večera," dodal.

Dopravní nehody na sebe nenechaly dlouho čekat. Už kolem půl osmé ráno sjel u Kvasic řidič mimo vozovku. Při průjezdu obcí je tedy na místě očekávat dopravní komplikace.

I na Olomoucku vyjíždeli policisté k řadě nehod. Kolem osmé hodiny se staly už dvě desítky nehody, většina se naštěstí obešla bez zranění.

Komplikace jsou i na hlavních tazích do Olomouce, dlouhé kolony se vytvořily na příjezdech od Šternberka i Ostravy. "Silný provoz je nyní na ulici Chválkovická a dále na ul. Lipenská u kruhového objezdu," informoval v osm ráno mluvčí policie Libor Hejtman.

Dvě auta se srazila u hejčínského gymnázia, nehoda se stala i na cestě od Topolan u neředínského letiště. Bouračku dvou vozů hlasí server Dopravní info i v Těšeticích, u Topolan zase skončilo auto na střeše.

K vážné dopravní nehodě dvou osobních vozidel došlo u Suchdola u odbočky na obec Vysoká. "Řidič ročník 1996 z dosud nezjištěných příčin vyjel s vozidlem značky Opel do protisměru, kde v danou chvíli projíždělo vozidlo značky Škoda Fabia, které řídil muž ročník 1975. Došlo ke střetu obou vozidel. Oba řidiči byli převezeni do pražské nemocnice s těžkým zraněním. K jinému zranění osob nedošlo," uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková.