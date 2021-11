Podle dat Chytré karantény bylo minulý týden v pracovních dnech vždy 26 tisíc až 28 800 hovorů trvajících přes 124 tisíc minut. Podílelo se na nich i více než 1600 pracovníků hygienických stanic a externích call center. O víkendu jsou počty trasujících zhruba poloviční, více se zapojují externisté.

Hygienici v některých krajích přiznávají, že navzdory zapojení veškterého personálu znovu trasování nestíhají. Zkrátit čas hovoru s hygienikem může vyplnění formuláře na internetu. Odkaz na něj dostávají pozitivně testovaní krátce po pozitivním výsledku testu, vyplní ho podle dat Chytré karantény v různých dnech třetina až polovina z nich.

Postupně klesá i podíl pozitivních a jejich rizikových kontaktů, které zvládnou hygienici a call centra do 24 hodin oslovit. Zatímco v pondělí 8. listopadu to bylo 31 procent pozitivních a 69 procent kontaktů, v pátek 12. listopadu už jen 18 procent pozitivních a 56 procent kontaktů.

Osm procent do 24 hodin

Podle dat nahlášených do systému Chytré karantény za poslední týden kontaktovala Krajská hygienické stanice Plzeňského kraje osm procent pozitivních do 24 hodin, Jihomoravského kraje 11 procent a Moravskoslezského kraje 12 procent. Naopak hygienici z Karlovarského kraje, kde je počet případů na 100 tisíc obyvatel v této vlně nejnižší, zavolají do 24 hodin třem čtvrtinám pozitivních.

Podobně vysoký mají v kraji i podíl rizikových kontaktů oslovených do 24 hodin. Kolem poloviny jich zvládnou obvolat v kraji Králéhradeckém, Středočeském, Moravskolsezském a Jihočeském. Olomoucký kraj, kde je incidence nejvyšší, přes 1000 případů na 100 tisíc obyvatel za týden, má podíl pozitivních oslovených do 24 hodin 19 procent a kontaktů 71 procent.

Data o trasování:

Datum Počet nových případů Počet trasujících (hygienici/ostatní) Počet hovorů (minut) Oslovených pozitivních/kontaktů do 24 hodin: úterý 9. 11. 14.557 1441 (785/656) 26.168 (110.920) 28 % / 59 % středa 10.11. 13.516 1574 (895/679) 28.800 (124.113) 28 % / 60 % čtvrtek 11.11. 10.411 1644 (903/741) 27.120 (117.135) 26 % / 57 % pátek 12.11. 14.230 1618 (868/750) 28.073 (121.303) 18 % / 56 % sobota 13.11. 9168 838 (316/522) 20.310 (80.895) - nedělě 14.11. 5650 815 (296/519) 18.320 (72.624) -

zdroj: Chytrá karanténa

Data o trasování po krajích - za týden 6. - 12. listopadu:

Počet případů za týden na 100 000 obyv.: Průměrný počet vytrasovaných kontaktů: Oslovených pozitivních za 24 hodin: Oslovených kontaktů za 24 hodin: Praha 663,3 1,72 25 % 63 % Středočeský 646 3,15 19 % 57 % Pardubický 649,5 3,19 27 % 65 % Karlovarský 239,7 2,89 75 % 73 % Ústecký 436,5 2,74 71 % 75 % Vysočina 547,5 2,35 19 % 60 % Jihočeský 748,7 2,28 29 % 55 % Zlínský 846,2 2,27 71 % 61 % Plzeňský 690,1 1,84 8 % 68 % Liberecký 395,5 1,64 48 % 77 % Moravskoslezský 861,6 1,56 12 % 54 % Olomoucký 1062,1 1,39 19 % 71 % Jihomoravský 910,9 1,19 11 % 61 % Královéhradecký 427,9 1,07 27 % 59 %

zdroj: Chytrá karanténa