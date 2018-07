Hygienici se zaměřili na školky. Pokuty padaly i za jídlo

Kontroly hygieniků se v metropoli zaměřily na zařízení, která pečují o děti ve školkovém věku. Hygienici prověřovali, zda zařízení nabízejí dětem dostatečný prostor, jsou odpovídajícím způsobem vybavená, osvětlená, vytápěná, větraná, zásobená vodou, uklizená a také, zda jejich stravování odpovídá hygienickým požadavkům.

Pokud pak školičky určené pro děti do 3 let připravují dětem i svačiny a obědy, musí splnit další hygienické normy a zároveň to hygienikům ohlásit. Ohlašovací povinnost přitom nesplnily dvě desítky zkontrolovaných zařízení. Jako alternativu státních a soukromých mateřinek mohou totiž rodiče využít dětské skupiny a nejrůznější kluby a školičky, které jsou provozovány na základě živnostenského oprávnění. I ty byly kontrolovány.

Stravování načerno i špatný úklid

„Naše kontroly navíc prokázaly, že tyto černé provozovny nesplňují ani další hygienické požadavky dle platné legislativy,” uvedl šéf pražských hygieniků Jarolímek. Kontroloři narazili na problémy s dodržováním osobní a provozní hygieny, křížení čistých a nečistých provozů, nevhodné způsoby skladování surovin ale i nedostatečný úklid nebo praní prádla.

Školky také často chybovaly v tzv. systému kritických bodů, podle kterého mají vytipovat a hlídat oblasti největšího rizika kontaminace potravin při přípravě pokrmů. Hygienická stanice hl. m. Prahy proto přistoupila i k udělování pokut ve výši od jednoho do 15 tisíc korun.

Kontroly provádějí hygienici namátkově, i na základě podnětů veřejnosti nebo jiných kontrolních orgánů. Pro zařízení provozovaná na základě živnostenského oprávnění totiž neexistuje jednotný rejstřík, pouze již zmiňovaná povinnost hlásit vydávání jídla dětem. „Z aktuálně probíhajících kontrol jde vetší podíl zjištěných nedostatků na vrub soukromých zařízení,” připustil mluvčí pražských hygieniků Zbyněk Boublík.

Raději si školku proklepněte

Protože je předškolních zařízení v Praze hodně a rozhodování může být pro rodiče složité, rozhodli se hygienici nabídnout jim pomocnou ruku. Rodičům doporučují ověřit si vybranou školku nejenom na základě zkušeností dalších rodičů, ale i v rejstříku škol, dětských skupin nebo v živnostenském rejstříku.

„Nabízíme rodičům, zejména u zařízení, kde je dětem poskytováno stravování, aby si před umístěním svého potomka do takového zařízení u nás na hygieně ověřili, zda byla splněna ohlašovací povinnost, tj. zda toto zařízení poskytuje služby v souladu s platnou legislativou,“ doporučil rodičům šéf pražských hygieniků Jarolímek.