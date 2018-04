Hymnu měnit lze. Trestní oznámení podané aktivistou policie odložila

Málokdo ze široké veřejnosti ho donedávna znal, s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem se potkávali spíše sportovní činovníci. Ke konci března vešla do éteru jím iniciovaná nová verze státní hymny a bylo to. Kejval najednou plnil stránky novin i televize. Nezůstalo to bez odezvy.

Novoborského výtvarníka a aktivistu Pavla Danyse harmonické a instrumentační změny písně Kde domov můj? z pera skladatele Miloše Boka naštvaly natolik, že neváhal a zamířil na policii podat podnět k vyšetřování, zda touto aktivitou náhodou nedošlo k hanobení státního symbolu. Podle policie nedošlo, případ odložila. „Protože uvedené jednání, na které oznamovatel poukazuje, není trestným činem a ani jiným protiprávním deliktem, spisový materiál jsme založili, což znamená, že jsme tímto naši činnost na případu ukončili," uvádí policejní mluvčí Ivana Baláková. Ať už byly okolnosti celého projektu jakékoli, o hanobení státního symbolu se tedy zřejmě nejedná. „Jiří Kejval podle mě neomaleně sáhl na hymnu. Byl jsem zrovna v České Lípě, když jsem se to dozvěděl, v tu chvíli jsem si řekl, že to nevydržím, že snad nedojedu ani do Boru," popisuje Pavel Danys první okamžiky, které ho vedly k podání podnětu na policii. „Přišel takový mladý policista a ptal se mě, co chci. Řekl jsem mu, že jdu podat trestní oznámení na pana Kejvala. Když jsem mu vysvětlil důvody, říkal mi, že je to divné, rozmlouval mi to," vypráví o své návštěvě na českolipském obvodním oddělení. Aktivista byl ale neústupný a vyžádal si oficiální zápis svého podnětu. Podle svých slov přitom ale příliš neočekával, že by předsedu ČOV policie z něčeho obvinila. „Říkal jsem si, že to trestný čin být nemusí. Moje trestní oznámení znělo, že mám podezření, že se Kejval dopustil hanobení české hymny jako státního znaku," tvrdí aktivista Danys. Jiří Kejval chtěl podle svých slov novou verzí hymny vzbudit diskuzi. „Chceme přijít s novým pohledem na věc. Při sportu se přeci hymna hraje jednoznačně nejčastěji. Znovu otevíráme otázky, zda by hymna neměla být sebevědomější či zda by neměla mít opět dvě sloky jako před více než sto lety," uvádí ke své prý převážně soukromé aktivitě Jiří Kejval. Pavel Danys už má za sebou pěknou řádku různých „aktivistických činů". Před několika lety, po odhalení památníku sedmi Němců zavražděných Čechy na konci války, vytvořil transparent, kterým demonstroval svůj odpor k připomínce jednoho z nich. „Jednalo se o zapáleného nacistu doktora Trägera," řekl tehdy. Před třemi lety zase bojoval za zachování části travnaté plochy na novoborském náměstí Míru tím, že na místo, kam měly v příštích dnech vjet buldozery, zaparkoval svoje auto. Jméno německého doktora na památníku zůstalo, změna dispozic náměstí ale nakonec proběhla.

Autor: Jiří Jelínek