„Jsou si toho dobře vědomi, ale nejsem si úplně jistý, zda se to promítá do jejich práce. Státní zástupci mají svoji mantru, že zákon je pro všechny stejný, padni, komu padni. To je základ jejich práce a je to správné. Nežijeme ale ve vzduchoprázdnu a víme, že kauzy zasahující do politiky či byznysu jsou pro novináře a veřejnost zajímavější než běžné krádeže v obchodě,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Dostali jsme se do klinče

K takovým patří i Čapí hnízdo, jehož vyšetřování se táhne šestý rok. „Mne samotného to mrzí, celá ta kauza je neštěstí,“ míní Stříž. Proč tedy příslušný úřad věc neodejme žalobci Jaroslavu Šarochovi, který ji ne a ne dokončit, to znamená odložit, nebo zažalovat?

„Vedení Městského státního zastupitelství je jediné, jež může kauzu panu Šarochovi odejmout. Nedivím se však, že tak neučinilo. Novináři a politici by byli první, kteří by začali poukazovat na to, že zasahuje do konkrétní věci a výměnou žalobce ji ovlivňuje. Nehledě na to, že jde o objemný spis a nový státní zástupce by ho musel znovu nastudovat. Teď jsme se dostali do klinče, kdy musíme počkat na nezbytné úkony a rozhodnutí státního zástupce,“ odpověděl Stříž.

Obviněného to musí bolet

V rozhovoru se obsáhle zabývá i dohodami o vině a trestu, které osobně velmi podporuje. „Musí jít o spravedlivou dohodu se zásadním dopadem na práva obětí a jejich zadostiučinění. Obviněného to musí bolet a nesmí se z toho stát instrument, kdy se z viny vykoupí. Je to nástroj nejen pro majetné pachatele, ale pro všechny, kteří uznají svoji vinu a jsou ochotni přijmout adekvátní trest. Dohody by se měly uzavírat na začátku přípravného řízení, aby se ušetřily peníze daňových poplatníku i čas kriminalistů a soudců,“ konstatoval.

Pavel Blažek na tapetě

Zastavili jsme se i u aktuálně probírané záležitosti spojené s kandidátem na ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

„Pokud je někde podezření ze spáchání trestného činu, policie to musí prověřit. Není ale vhodné, aby na stránkách novin a na webech zaznívaly odsudky kohokoliv ve fázi, kdy orgány činné v trestním řízení nějakou kauzu pouze prověřují. Tato etapa je přísně neveřejná i proto, že prověřovaná osoba často neví, že je v hledáčku policie a nemůže se nijak bránit,“ sdělil k tomu Igor Stříž, jehož další osud bude v rukou nové vlády.

Někteří její představitelé se v minulosti vyjádřili, že ho hned po převzetí otěží odvolají.

Co na to nejvyšší žalobce říká, jak si představuje nový zákon o státním zastupitelství a v čem podle něj spočívá nezávislost státních zástupců?

