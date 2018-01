Imunitní výbor schválil svůj dnešní program. ANO pozve exdetektiva Komárka

Sněmovní mandátový a imunitní výbor dnes večer na krátkou chvíli přerušil své jednání. Hnutí ANO se podle šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka v přestávce shodlo na tom, že pozve bývalého detektiva Jiřího Komárka na další jednání výboru.

Výbor se po dnešním zasedání sejde znovu v úterý, na kdy byli pozváni i premiér Andrej Babiš (ANO) a místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek, o jejichž vydání má výbor hlasovat

Poslanci ANO podle Michálka pozvou Komárka kvůli článku, podle kterého hovořil u soudu o tom, že vyšetřovatel případu Čapí hnízdo Pavel Nevtípil byl terčem lobbistů. Michálek připomněl, že Komárek byl nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu za nařčení policejního prezidenta Tomáše Tuhého z "brutálního" úniku informací.

Bývalý detektiv Jiří Komárek podle poslankyně ANO Taťány Malé také již dříve mluvil o vztahu policejního vyšetřovatele Čapího hnízda s mafií a výbor považuje za důležité se s takovou informací seznámit. Členové výboru za ANO se proto připojili k hnutí Svoboda a přímá demokracie s žádostí, aby se Komárek zúčastnil úterního jednání, řekla novinářům.

Michálek však za krokem ANO vidí snahu najít osobu, která by mediálně podpořila verzi Babiše a Faltýnka. Oba poslanci v případu Čapího hnízda obvinění z dotačního podvodu odmítají. "Ale pan Komárek není nezávislá osoba, podle mých informací byl dosazen do úřadu, který podléhá ministerstvu financí," uvedl Michálek.

Člen výboru Marek Výborný (KDU-ČSL) také na twitteru informoval, že poslanci dnešní program imunitního výboru schválili. "‏Schvalovací mašina ANO a SPD funguje. Program schválen přesně touto většinou. Už to ani nechci komentovat…" uvedl. Jediným bodem podle původní pozvánky mělo být pozvání dalších lidí na úterní jednání.

Šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) mezitím odmítl spojitost hlasování o důvěře Babišově vládě a hlasování o vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání. Piráti či lidovci chtějí hlasování o vydání předřadit rozhodování o důvěře. "Není podmíněno, aby jedno probíhalo po druhém," uvedl. Odlišná situace by podle něj byla, kdyby poslanci například deklarovali, že by v případě nevydání změnili svůj názor a podpořili vládu. Všechny strany kromě ANO slibují hlasovat proti Babišově vládě.

Vondráček také odmítá, že by pozváním Komárka překračoval výbor své úkoly, jak tvrdí zástupci opozičních stran. "Podle jednacího řádu má provést urychleně nutná šetření, jestliže se většinově rozhodne, že je něco nutné, tak je to v souladu s jednacím řádem, a nechť to ti ostatní respektují," řekl.

Komárek musí být kvůli účasti na výboru zbaven mlčenlivosti. Pokud se proces do úterý nestihne, neohrozí to podle Malé slib, že výbor dospěje k doporučení pro plénum. "Já dala své čestné slovo, že alespoň poslanci ANO budou pro to, abychom rozhodli do úterní 14:00," řekla. Pokud mlčenlivosti zbaven nebude, zodpoví podle ní Komárek to, na co bude moci.

Kvůli zasedání výboru rozhodlo plénum Sněmovny o tom, že své jednání odloží do 16. ledna, a překvapivě tak dnes nebude hlasovat o důvěře Babišově menšinové vládě.