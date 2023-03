Přišli lidé různého naturelu a temperamentu. Část lidí, kteří na třetím nádvoří Pražského hradu sledovali inauguraci nového prezidenta Petra Pavla, pískali a volali 'fuj' v momentě, kdy se na instalované obrazovce zjevili jeho neúspěšný protikandidát Andrej Babiš či bývalý prezident Miloš Zeman. Jiní v takových chvílích naopak kroutili hlavou a říkali, že to je zbytečné, že přišli slavit, nikoli se vymezovat.

Na otázku Deníku, proč přišly, sestry v důchodovém věku Hana a Jitka z Pardubic odpověděly, že se na nového prezidenta těší. Chová se podle nich slušně a je fešák. „A jsem ráda, že bývalý prezident, který urážel novináře, odchází. Řeči, které vedl v televizi, patří do hospody,“ dodala Hana, přičemž Jitka přikyvovala.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Na nádvoří dorazila i penzistka Natálie Šíkonová. Pochází z ukrajinského Charkova, ale už třicet let žije v České republice. Léta pracovala jako švadlena ve firmě na výrobu lan a domov našla v jihočeském Veselí nad Lužnicí. Proč přijela do Prahy? Prý se přišla rozloučit s bývalým prezidentem a zároveň přivítat novou hlavu státu. „Prezident Zeman byl prezidentem deset let, pro lidi udělal také dobré skutky a navštěvoval malá městečka,“ zhodnotila.

Historická událost

Paní Natálie doufá, že s novým prezidentem bude také dobrá spolupráce a lidé se s ním budou setkávat. Kuchař Josef Pova z Litvínova uvedl, že na nádvoří dorazil kvůli prezidentovi, oslavě demokracie, pravdy a lásky. Pražská prodavačka Anna Kiferová zmínila, že chtěla Pavla vidět a aspoň virtuálně si s ním přiťuknout.

Divadelník z hlavního města Petr Žaloudek řekl, že inaugurace je historická událost. „A když se děje něco historického a člověk má možnost u toho být, měl by toho využít,“ vysvětlil.

Nádvořím několikrát znělo „Ať žije Pavel“. Někteří si v momentě, kdy nová hlava státu slavnostně složila prezidentský slib, rozlili sekt a pak si s ním přiťukli. Jiní drželi v rukou mobily, fotili a natáčeli.

Po skončení ceremonie lidé mlčky čekali na to, až jim prezident s chotí Evou pokynou z balkónu. Po státní hymně v podání Kateřiny Marie Tiché a Kühnova dětského sboru aplausem reagovali na spuštění standarty, kterou před osmi lety z Hradu odcizili a rozstříhali aktivisté ze skupiny Ztohoven. Na jejím návratu se s nimi Pavel dohodl už před inaugurací.

ANKETA: Prezident Petr Pavel po zvolení řekl, že bude zastupovat i ty, kteří jej nevolili. Jak může podle vás přispět k tomu, aby se lidé různých názorů respektovali?



Josef Pova, kuchař z Litvínova:

Doufám, že to dokáže. Lidi mýrnyx týrnyx nepřesvědčí. Bude na to ale mít pět let. Důležité je, aby zakopával příkopy a dodržoval ústavnost. Pak se snad lidé budou chovat slušně.



Josef Pova, kuchař z Litvínova



Anna Kiferová, prodavačka z Prahy:

Věřím, že přispěje k tomu, že lidé budou schopni naslouchat si, být k sobě trochu otevřenější, pochopit jiný úhel pohledu. Pokud se tak stane, dopadne to dobře.



Anna Kiferová, prodavačka z Prahy



Natálie Šíkonová, důchodkyně z Veselí nad Lužnicí:

Každý myslíme jinak. Věřím, že nový prezident přispěje k tomu, že se budeme respektovat víc než teď. Přesně říká, co si myslí. To se mi líbí.



Natálie Šíkonová, důchodkyně z Veselí nad Lužnicí



Hana a Jitka, důchodkyně z Pardubic:

Někteří lidé se těžko někdy budou chtít respektovat. Jsou dlouho na pracáku, jen si stěžují a říkají, že mají málo.



Hana a Jitka, důchodkyně z Pardubic



Petr Žaloudek, divadelník z Prahy:

Má naslouchat, což zatím asi dělá. A také se nevymezovat vůči odpůrcům, což jeho předchůdci nezvládli.



Petr Žaloudek, divadelník z Prahy