Nejzásadnější bod slavnostního dne - tedy schůze, na níž Pavel složí slib - se odehraje ve Vladislavském sále Pražského hradu. Den inaugurace ale přinese mnohem více. Pavel se totiž chystá pozdravit občany z balkonu hradu či položit květiny k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Naopak, jak bylo zveřejněno už dříve, součástí nebude vojenská přehlídka.

I díky tomuto rozhodnutí Pražský hrad zůstane otevřený pro veřejnost. Zájemci, kteří chtějí být ve slavnostní okamžik co nejblíže nově zvolenému prezidentovi, budou moct inauguraci sledovat na velkoplošných obrazovkách přímo na třetím hradním nádvoří či Hradčanském náměstí.

Deník přináší přehled, co se ve čtvrtek 9. března na Pražském hradě odehraje.

Půlnoc ze středy 8. března na čtvrtek 9. března - Svěšení standarty

Formálně inauguraci zahájí ceremoniální akt svěšení prezidentské standarty a rovněž uzavření Brány gigantů Pražského hradu. Při tomto aktu Hudba Hradní stráže na prvním nádvoří zahraje státní hymnu.

11.50 - Příjezd Petra a Evy Pavlových

Při příjezdu zvoleného prezidenta Petra Pavla a jeho chotě se opět otevře Brána gigantů Pražského hradu. Ve chvíli, kdy jí bude procházet Petr Pavel s rodinou zazní fanfára Standarta. „Na prvním nádvoří jej hlášením o připravenosti přivítá velitel Hradní stráže, přítomny budou také historické prapory držené praporečníky Hradní stráže," řekl ČTK končící ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš. Pavel projde nádvořím do Matyášovy brány, kudy po Pacassiho slavnostním schodišti vstoupí do Hradu.

12.00 - Společný oběd

Dříve než začne slavnostní ceremoniál, se na Pražském hradě sejde odcházející prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou a nastupující hlava státu Petr Pavel s manželkou Evou na společném obědě. Jíst budou ve Zlaté jídelně. Zatímco zbytek slavnostního dne bude pod bedlivým dozorem kamer a fotoaparátů, detaily dění u oběda kromě úvodních snímků zůstanou za zavřenými dveřmi.

14.00 - Inaugurace

Ve dvě hodiny odpoledne začíná ve Vladislavském sále společná schůze sněmovny a Senátu. Tuto schůzi svolává předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová-Adamová, přihlížet jí bude několik set hostů. Jejím jediným a hlavním bodem je složení prezidentského slibu. Petr Pavel jej přednese nahlas.

Slavnostnímu aktu, kdy se následným podpisem slibu stane Pavel českým prezidentem, budou přihlížet kromě poslanců obou komor parlamentu pozvaní hosté. Tradičně jimi bývají mezi jinými bývalí prezidenti s manželkami, rektoři, zástupci justice, představitelé armády či církevní hodnostáři. Pozvání obdrželi Miloš Zeman s chotí, Václav Klaus s chotí i Dagmar Havlová, vdova po prvním českém prezidentovi Václavu Havlovi.

Mezi přítomnými bude i finalista prezidentské volby, poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Samozřejmě půjdu, dostal jsem pozvánku a těším se," oznámil. Neúčastní se ale například senátor Jan Pirk. Jak prozradil šéf Senátu Miloš Vystrčil, omluvil se kvůli tomu, že s kolegy bude provádět dlouhodobě plánovanou operaci v Rakousku.

Schůze je plánována na přibližně padesát minut. Po složení slibu při ní zazní státní hymna, tradiční součástí je rovněž projev nové hlavy státu.

V době, kdy ve Vladislavském sále zazní státní hymna, se z Petřína ozvou výstřely ze čtyř speciálních salvových kanonů.

Čím Petr Pavel podepíše slib:

Zatímco Václav Klaus ho podepsal luxusním perem z dílny českobudějovické firmy Koh-i-nor Hardtmuth, pro Petra Pavla ho vyrobil brněnský řemeslník Marek Najvar. Obsahuje prvek s trikolorou a datum inaugurace. Bude připraveno i náhradní, aby se neopakovala situace z roku 2003, kdy Václav Klaus musel vytáhnout ze saka pero vlastní, neboť to darované nepsalo.

14.50 - Pozdrav z balkonu

Nový prezident Petr Pavel vyjde po skončení schůze sněmovny na balkon na třetím nádvoří Pražského hradu, aby z tohoto místa pozdravil občany. Budoucí prezidentská kancléřka Jana Vohralíková naznačila, že při pozdravu se odehraje překvapení, bližší podrobnosti ale neuvedla.

15.10 - Položení kytice k nohám Masaryka

Pavel následně zamíří na Hradčanské náměstí, aby zde položil květiny k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Jak uvedla budoucí kancléřka Jana Vohralíková, při cestě k Masarykovi a zpět se nový prezident plánuje pozdravit s lidmi.

15.30 - Číše vína

Zatímco bude Petr Pavel mezi občany, zákonodárci i další hosté se po ukončení schůze sněmovny a Senátu se přesunou z Vladislavského do Španělského sálu Pražského hradu. Zde přibudou ještě další pozvaní hosté. Pavel s chotí sem všechny pozvali na číši vína. Na rozdíl od schůze ve Vladislavském sále, kde je seznam pozvaných oficiálnější a daný jejich funkcí, přičemž hosty zve předsedkyně Poslanecké sněmovny, v případě číše vína ve Španělském sále jsou pozvánky psány jménem Petra Pavla a jeho chotě Evy, a seznam pozvaných je tedy v jistém ohledu osobnější.

Poté, co se nová hlava státu vrátí do hradu z Hradčanského náměstí, ve Španělském sále zazní společný přípitek. Součástí této části slavnostního dne bude i hudební vystoupení bývalých členů skupiny Spirituál kvintet. Píseň tohoto uskupení Jednou budem dál provázela předvolební shromáždění Petra Pavla. „Zahrajeme výběr nejznámějších písniček Spirituál kvintetu včetně těch, které se zapsaly do povědomí lidí v roce 1989, jako jsou Za svou pravdou stát, Jednou budem dál a Až se k nám právo vrátí,“ řekl pro ČTK kytarista skupiny Jiří Holoubek.

Jak se bude lišit inaugurace Petra Pavla od druhé inaugurace Miloše Zemana



Zatím poslední inauguraci lidé v České republice zažili při druhém nástupu Miloše Zemana do úřadu prezidenta 8. března 2018. Zeman tehdy složil slib při schůzi obou komor parlamentu ve Vladislavském sále. Jde o nejtradičnější část inaugurace, tudíž co se formálních náležitostí týče, bude na tomto místě inaugurace Petra Pavla velmi podobná. Jiní ale podle všeho budou zúčastnění hosté, neboť na inauguraci Miloše Zemana někteří pozvaní odmítli přijít.



Lze také vyloučit, že by se v případě uvedení Petra Pavla do úřadu opakovala situace z roku 2018, kdy uprostřed projevu Miloše Zemana sál opustili někteří zákonodárci, například Miroslava Němcová, Miroslav Klousek, Markéta Adamová, Karel Schwarzenberg, Jiří Pospíšil nebo Marian Jurečka. Zeman tehdy kritizoval média z vydavatelství Economia podnikatele Zdeňka Bakaly, Českou televizi a také TOP 09.



Miloš Zeman: prezidentská inauguraceZdroj: Deník / Divíšek Martin



Součástí inaugurace Miloše Zemana v roce 2018 bylo stejně jako v případě nadcházející inaugurace Petra Pavla uctění ostatků svatého Václava v Katedrále svatého Víta a číše vína s pozvanými hosty ve Španělském sále. Pořadí těchto částí slavnostního dne ale bude v Pavlově případě opačné.



Na rozdíl od Petra Pavla Miloš Zeman při své poslední inauguraci nezdravil občany z balkonu Pražského hradu a nešel položit květiny k soše prezidenta Masaryka.



Ani v roce 2018 se nekonala vojenská přehlídka.

18.00 - Te Deum v katedrále

Jak uvádí web Kanceláře prezidenta republiky, závěr slavnostního dne se odehraje v Katedrále svatého Víta. Součástí programu v katedrále bude nejdříve církevní přijetí a společná ekumenická modlitba českých a moravských biskupů, za přítomnosti hodnostářů i zástupců dalších církví, následovat bude kázání a uctění lebky svatého Václava.

Tak jako při předchozích inauguracích několika českých a československých prezidentů zazní v katedrále Te Deum. Tuto skladbu Antonína Dvořáka provede Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor. V jejich podání si hosté v katedrále vyslechnou ještě tři další kusy.

Architekt Josef Pleskot: Myslím, že Petr Pavel vidí Pražský hrad podobně jako já

Při příchodu nového prezidenta Petra Pavla zazní Meditace na staročeský chorál Svatý Václave od Josefa Suka, následně se katedrálou rozezvučí česká hymna, přičemž bude následovat zmíněné Te Deum. Poté ještě filharmonici a sboristé pod vedením dirigenta Jakuba Hrůši uvedou část z oratoria Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka.

Oficiální program dne děním v Katedrále svatého Víta skončí.