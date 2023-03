Česká republika má od čtvrtečního odpoledne novou hlavu státu. Po složení slibu se oficiálně stal prezidentem Petr Pavel, který zvítězil v lednové přímé volbě. Dosavadnímu prezidentovi Miloši Zemanovi vypršelo druhé funkční období o půlnoci na dnešek. Záznam ceremoniál najdete v článku níže. Prohlédnout si můžete zaké galerii z příjezdu Petra Pavla a první dámy Evy Pavlové na Pražský hrad i z dění ve Vladislavském sálu. Zaznamenali jsme pro vás také události z nádvoří Pražského hradu, kde inauguraci sledovaly stovky lidí a kde Petr Pavel promluvil k veřejnosti.

Projev Petra Pavla k veřejnosti z balkónu na třetím hradním nádvoří. | Video: Deník/Michal Bílek

Záznam inaugurace Petra Pavla si můžete pustit zde:

Zvolený prezident Petr Pavel dorazil dnes kolem 09:30 ze svého bydliště v Černoučku na Litoměřicku do pražského Hrzánského paláce, kde od svého lednového zvolení úřaduje. Pavel s manželkou Evou vyrazili z malé obce pod Řípem asi v půl deváté s předstihem, aby se vyhnuli dopravním komplikacím. Před inaugurací nejprve poobědvali s dosavadní hlavou státu Milošem Zemanem a jeho chotí Ivanou. Poté s manželkou prošli znovuotevřenou Branou gigantů, která byla na znamení dočasného neobsazení prezidentského úřadu od půlnoci uzavřena.

Příjezd Petra Pavla na Pražský hrad:

Zdroj: Deník/Vilém Janouš

Do Vladislavského sálu byl dnes po 11:00 za policejního doprovodu převezen archivní výtisk Ústavy ČR. S rukou položenou právě na ústavě poté nový prezident Petr Pavel složil svůj prezidentský slib. Jeho text byl letos vyhotoven kaligrafickým písmem, přičemž ústavu svíraly desky z duralu a mosazi. Samotný podpis pak nový prezident provedl perem, které bylo vyrobeno speciálně u příležitosti inaugurace.

Slib složil vítěz lednové přímé volby do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na společné schůzi obou parlamentních komor, která se ve Vladislavském sále uskutečnila od 14:00. Před příchodem Pavla a jeho ženy ještě praporečníci z Hradní stráže za zvuku husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci přinesli historické prapory. Více o slibu a projevu prezidenta Petra Pavla čtěte ZDE

Časový harmonogram inauguračního dne



11:50 - příjezd Petra a Evy Pavlových na Pražský hrad

12:00 - společný oběd Pavlových a Zemanových

14:00 - společná schůze obou komor parlamentu a složení prezidentského slibu ve Vladislavském sále

14:50 - pozdrav prezidenta Petra Pavla z balkonu na III. nádvoří Pražského hradu

15:10 - položení květin k soše prezidenta Masaryka na Hradčanském náměstí

15:30 - číše vína pro zvané hosty ve Španělském sále

18:00 - Te Deum v katedrále sv. Víta

Příchod Petra Pavla do Vladislavského sálu na Pražském hradě:

Zdroj: Deník/Vilém Janouš

Důstojníci Hradní stráže také přinesli insignie Řádu Tomáše Garrigua Masaryka a Řádu Bílého lva. Čestná stráž do sálu dopravila rovněž státní vlajku a prezidentskou standartu. Krátce po přísaze zahřmělo z nedalekého Petřína 21 dělových salv, v sále samotném pak zněla česká hymna. Následně nový prezident pronesl inaugurační projev.

Při představování čestných hostů v sále veřejnost na nádvoří ocenila potleskem také někdejší první dámu Dagmar Havlovou i předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského.

Prezident Petr Pavel přehledně: Co bude po inauguraci, kde se zabydlí, co plat

Když Pavel složil slib, nádvořím se nesl několik minut trvající potlesk. Stejná atmosféra a jásot byly i na Hradčanském náměstí. Na obou místech lidé společně vyslechli státní hymnu.

Projev Petra Pavla z balkonu

Po skončení inaugurace Pavel pozdravil veřejnost a pronesl projev z balkonu na třetím hradním nádvoří. Poté položil květinu u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Státní hymna z balkonu na třetím hradním nádvoří zakončila inauguraci Petra Pavla:

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Následovala číše vína ve Španělském sále, kam bylo pozváno asi 2500 lidí. Nový prezident zde poděkoval především své ženě Evě, která se bude v roli první dámy věnovat potřebným.

Slavnostní odpoledne završila modlitba ve svatovítské katedrále:

V pátek chce již Pavel začít vykonávat své prezidentské pravomoci, když ráno jmenuje ministrem životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). V pondělí odjede na první zahraniční návštěvu, zamíří tradičně na Slovensko.

Co můžeme čekat od prezidenta. Nový diskuzní pořad Deníku s prezidentem Petrem Pavlem a moderátorkou Kateřinou PerknerovouZdroj: Deník

Na Pražský hrad se vrátila restaurovaná standarta

Na Pražský hrad se vrátila prezidentská standarta, kterou v roce 2015 skupina Ztohoven vyměnila za rudé trenýrky na protest proti politice tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Standarta prošla restaurováním a vrátily se na ni symboly, které umělci odstranili a rozstříhali.

Prezident Petr Pavel ji dnes rozvinul z balkonu při své promluvě k lidem na třetím hradním nádvoří a uvedl, že standarta bude součástí prohlídkového okruhu na Pražském hradě.

Začíná Pavlova éra

Zhotoven po své akci tvrdili, že standartu rozstříhali a rozdali lidem. Petr Žílka pak v lednu ČTK řekl, že rozstříhána byla jen část standarty. Ta se skládá ze dvou vrstev bílé látky, podkladu či nosiče, na nichž jsou z obou stran vyšité státní symboly. „Ty jsme odpárali a rozstříhali, podklad zůstal zachován,“ uvedl. „Během uplynulých měsíců nechali standartu zrenovovat a znovu tam natáhli tu grafickou část, kterou my jsme rozstříhali,“ dodal dnes. Znovuvyvěšením se podle něj završil celý příběh výměny standarty za trenýrky.

Prezident Petr Pavel rozvinul z balkonu při své promluvě k lidem zrestaurovanou standartu a uvedl, že bude součástí prohlídkového okruhu na Pražském hradě.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Osobnosti na inauguraci: Fiala, Fischer či Nerudová

Na Pražský hrad na inauguraci dorazily vedle zmiňovaného předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) i další osobnosti. Mezi čestné hosty se zařadili například šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nebo premiér Petr Fiala (ODS).

Projev Petra Pavla: Experti ocenili nekonfliktnost i apel na snahu nevzdávat se

Na Hrad už před 13:00 začali přicházet také další hosté z řad poslanců, senátorů, velvyslanců nebo neúspěšných kandidátů na hlavu státu, mimo jiné senátor Pavel Fischer, ekonomka Danuše Nerudová nebo poslanec Jaroslav Bašta (SPD). Na místě už byl též pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). „Vnímám tu funkci z etického a morálního hlediska za nejvýznamnější,“ řekl Svoboda novinářům. Pavlova předchůdce Miloše Zemana nechtěl hodnotit. Za Pavlovu základní vlastnost považuje, že se umí chovat a že má velké vědomosti o podobě dnešního světa.

„Má historickou šanci spojit rozdělené půlky společnosti. Doufám, že vyhoví naší žádosti a dá veto na protiústavní a retroaktivní asociální návrh vzít důchodcům peníze,“ řekl novinářům předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, kterého Pavel porazil v druhém kole volby. Narážel na sporný vládní návrh na sníženou valorizaci penzí, který prošel Sněmovnou a Senátem. „Pokud by to udělal, myslím si, že by to získalo obrovskou podporu i u voličů, kteří volili mě,“ míní Babiš. Dodal také, že Pavel bude podle něj profesionální prezident.

OBRAZEM: Pocta novému prezidentovi. Prahou projela kolona motorkářů

Předseda SPD Tomio Okamura doufá, že Pavel bude hájit zájmy českých občanů. K Zemanovi řekl, že byl výraznou osobností.

Hodnocení Pavlova předchůdce se nezdráhal ani bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Podle něj by byla směrem k Zemanovi na místě určitá velkorysost, neboť byl dvakrát zvolen v přímé volbě, byl to předseda strany, vlády i Sněmovny. „Za nějakých 50 let, možná už dřív, se o něm bude psát úplně jinak než dneska,“ uvedl. K Pavlovi místopředseda ANO řekl, že je pozitivní signál, že se před rozhodnutím o sporné vládní novele o snížené valorizaci penzí ještě sejde se zástupci opozice.

Psycholožka Klicperová k Petru Pavlovi: Generálové nebývají poslušní pudlové

Novému prezidentovi s předstihem pogratuloval dopisem i britský král Karel III. Napsal, že úzké partnerství mezi Českem a Británií je zakořeněno ve sdílené historii a společném odhodlání bránit svobodu a demokracii. Vzájemné vztahy podle něj mají pro Británii velkou důležitost.

Lidé zamířili na Hrad, tvořily se fronty

Na Hradčanském náměstí a nádvořích Pražského hradu se již během dopoledne začali scházet příznivci zvoleného prezidenta Petra Pavla, kteří se přijeli z celé země podívat na jeho dnešní inauguraci. S důvěrou, že Pavla po složení prezidentského slibu uvidí a že bude pro společnost po deseti letech působení Miloše Zemana pozitivní změnou.

Příznivci Petra Pavla na nádvoří Pražského hradu:

U bezpečnostních kontrol u vstupu do Hradu se začaly tvořit fronty kolem poledne, stálo se v nich zhruba deset minut. Většina lidí po kontrole směřovala pod balkon na třetím nádvoří, kde měl Pavel zhruba ve 14:50 projev. Lidé vytvořili hloučky s deštníky, zaplnili také lavičky a ochozy a veškerá prostranství, kde nepršelo.

Dorazili i děti a mladí lidé, starší příchozí vzpomínali na vystoupení prvního porevolučního prezidenta Václava Havla, kterému tehdy stála po boku jeho žena Olga Havlová.

Inaugurace očima občanů? Nádvořím zněl potlesk i uznání. Na někoho se pískalo

„Byl jsem tu před 33 lety pod balkonem, když na něm stál Václav Havel s Olgou. Dnes jsem si to nemohl nechat ujít. Konečně jsme se dočkali,“ řekl ČTK pan Milan, který se přijel podívat na inauguraci z města poblíž Prahy. Pavla volil a také se s ním setkal. Jeho nástup do funkce považuje dle svých slov za největší mezník od Nagana.