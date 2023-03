Česká republika má od čtvrtka nového prezidenta. Petr Pavel ve Vladislavském sále Pražského hradu složil slavnostní slib, a stal se tak čtvrtou hlavou státu od rozdělení Československa. Deník přináší nejdůležitější momenty ze včerejší ceremonie. Jedním z nich bylo i upřímné poděkování nové hlavy státu, týkalo se první dámy Evy Pavlové.

Bouřlivé přivítání

Petr Pavel doprovázený manželkou Evou si užili hlasitého potlesku, když procházeli špalírem mezi stojícími hosty ve Vladislavském sále. Stejně lidé reagovali i na nádvoří Pražského hradu, kde ceremonii sledovali na velkoplošné obrazovce.

Ti potleskem odměnili i manželku bývalého prezidenta Václava Havla Dagmar nebo předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. Naopak když se na obrazovce objevil dnes již bývalý prezident Miloš Zeman, někteří lidé pískali.

Inaugurace očima občanů? Nádvořím zněl potlesk i uznání. Na někoho se pískalo

Stovky hostů

V rozlehlém Vladislavském sále Pražského hradu bylo při inauguraci narváno. Do sálu se muselo vejít přes osm set lidí. Mezi hosty se kromě bývalých prezidentů a jejich manželek, členů Senátů, Poslanecké sněmovny a vlády objevili i podporovatelé nové hlavy státu z prezidentské kampaně.

Svoji židli tak v historické síni měli například dramatik Zdeněk Svěrák, herci Eva Holubová, Petr Čtvrtníček a Martin Dejdar či hokejová legenda Jiří Hrdina. Vladislavský sál je největší reprezentační prostor středověké části Pražského hradu, který vznikl v letech 1490 až 1502 za vlády Vladislava Jagellonského. Ve své době šlo o největší světský klenutý sál na světě.

Známé osobnosti na inauguraci Petra Pavla:

Hradní kapela

Hudbu měla na starosti Hudba hradní stráže a Policie České republiky, která zaujala místo v zadní části Vladislavského sálu ve svých parádních červených uniformách. Na povel ji měl šéfdirigent Václav Blahunek. Fanfáry v jejich podání doprovázely příchod nejvýznamnějších hostů a za znění chorálu Ktož jsú Boží bojovníci nesli příslušníci Hradní stráže historické bojové prapory a zástavy, kterých bylo celkem šestadvacet.

Složený slib

Petr Pavel složil slib položením ruky na archivní výtisk Ústavy České republiky a do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Text slibu byl letos vyveden kaligrafickým písmem a nový prezident jej podepsal perem, které bylo vyrobeno speciálně pro tento účel. Poté se sálem rozezněl potlesk doprovázený hlasitými projevy, což téměř připomínalo rockový koncert.

VIDEO: Inaugurace prezidenta. Petr Pavel složil slib a promluvil k národu

Návrat respektu

„Díky vám můžeme přispět k návratu hodnotové politiky. Díky vám pravda znovu zvítězila,“ uvedl ve svém projevu ve Vladislavském sále Petr Pavel na adresu svých voličů a podporovatelů. Doplnil, že do české politiky chce vrátit slušnost a respekt, které podle něho v posledních letech ztrácely na významu.

„Jako bychom na ně rezignovali v důsledku toho, že hlavním kritériem posuzování našich činů i osobností se stal úspěch. Bez ohledu na to, za jakou cenu a na úkor koho byl dosažen,“ řekl Pavel s tím, že příležitost dostávali populisté, kteří svůj vlastní úspěch opírají o lži, manipulaci a zneužívání strachu.

Zvlhlé oči

Když prezident Petr Pavel odcházel z Vladislavského sálu, hosté vstali ze židlí a hlavě státu věnovali bouřlivý potlesk. V mnohých tvářích bylo vidět dojetí a lesklé oči. Atmosféru v tu chvíli umocňovala fanfára z opery Libuše od Bedřicha Smetany z roku 1872. Ostatně eurokomisařka Eva Jourová před začátkem inaugurace žertem prohodila směrem k poblíž stojícím novinářům, aby ji vyfotili, až bude plakat.

Návrat standarty

Petr Pavel přišel z balkonu poděkovat několika tisícům lidí na nádvoří Pražského hradu. Zároveň si pro ně připravil překvapení. „Inaugurace je příležitostí, abychom si připomněli hodnoty. Právě ty hodnoty, které se v poslední době začaly pro mnoho lidí citelně vytrácet,“ řekl Pavel.

Na Pražský hrad se vrátila standarta, kterou umělci vyměnili za rudé trenýrky

Krátce na to nechal z balkonu rozvinout zrestaurovanou prezidentskou standartu, kterou před několika lety z Pražského hradu ukradli členové umělecké skupiny Ztohoven a vyměnili ji za rudé trenýrky. Poté písničkářka Kateřina Marie Tichá spolu s Kühnovým dětským pěveckým sborem zazpívala píseň Časy se mění.

Samotář Babiš

Na inauguraci dorazil jako poslanec šéf hnutí ANO a Pavlův protikandidát v prezidentské volbě Andrej Babiš. Na ceremonii přišel sám, a když procházel chodbou do Vladislavského sálu, mezi lidmi na nádvoří se ozvalo hlasité „fuj“. Není také bez zajímavosti, že poslanci ANO později viditelně chyběli na slavnostním přípitku ve Španělském sále.

Pavlova inaugurace: Nerudová ocenila důstojnost, Babiš nechtěl projev komentovat

Přivítání před Hradem

Petr Pavel dorazil i mezi lidi na Hradčanské náměstí, kam šel položit květiny k soše prvního Československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Poté si přišel s přihlížejícími lidmi potřást rukou. „Pane prezidente, před třiceti lety jsem tu byl na Havla, dneska jsem tu na Pavla,“ řekl mu jeden z mužů za bariérou.

Narvaný Španělský sál a nečekané vtipy

„Musím říct, že pokud jsem se ve Vladislavském sále cítil poněkud stísněn, teď už se cítím vyloženě nesvůj. Mít třetí vystoupení během hodiny, to už je tempo skoro jako pro řečníky v Poslanecké sněmovně s přednostním právem,“ zavtipkoval Petr Pavel při přípitku ve Španělském sále.

Sál zaplnilo přes dva tisíce lidí, což na začátku přineslo mimo jiné organizační zmatky, když nestačila kapacita šatny a hosté si neměli kam odložit svoje kabáty. Na oslavě se točilo plzeňské pivo a Národní vinařské centrum dodalo pět nejlepších vín ze svých sklepů.

Dojemné poděkování manželce Evě Pavlové

Nový prezident v závěru poděkoval svým nejbližším, včetně své manželky Evy Pavlové. „Eva z toho nápadu nebyla zpočátku vůbec nadšená. Postupně se s tím sžívala, až se s tím sžila do takové míry, že byla podstatnou částí toho úspěchu. I když Eva nemá ráda označení první dáma, jsem přesvědčen, že bude skvělou první dámou. Nejen že bude vidět a bude působit na lidi příjemně, ale zároveň je připravená dělat to, co bychom od první dámy očekávali. To znamená, že se bude věnovat tématům, jako je prevence vážných chorob, jako jsou rodinné vztahy, péče o děti, o seniory nebo otázky žen. Jsem připraven jí v tom poskytnout maximální podporu, aby byla nejenom ozdobou po mém boku, ale aby byla také plnohodnotnou první dámou,“ vzdal hold své ženě Petr Pavel.

