Neúčast nejvyšších českých státních představitelů na inauguraci nového slovenského prezidenta Petera Pellegriniho vydávají lháři za projev buranství a tvrdí, že se to ještě nikdy nestalo. Jenže ve skutečnosti je to naopak – čeští ani slovenští státníci se inaugurace hlavy sousedního, dříve společného státu neúčastnili ani v minulosti. Čeští a slovenští prezidenti si však tradičně věnují svou první a poslední zahraniční návštěvu.

„To, že na inauguraci přijede Andrej Babiš, že na inauguraci přijede Miloš Zeman, ale nepřijede žádný z našich vládních představitelů, ba ani náš prezident, ukazuje jedno jediné: že česko-slovenské vztahy jsou na nejhlubším bodu mrazu v našich dějinách. Myslím, že ještě nikdy nedošlo k tomu, aby na inauguraci prezidenta jedné či druhé země nedorazila oficiální vládní delegace či prezident té druhé země,“ tvrdil ve facebookovém vysílání na svém profilu, zveřejněném 16. června 2024, dezinformátor Jindřich Rajchl, předseda neparlamentní politické strany PRO, která v posledních volbách do Evropského parlamentu získala pouze 2,15 procenta hlasů, čímž zůstala pod hranicí zvolení.

Rajchlův příspěvek dosáhl do středy 19. června více než dvou tisíc sdílení, přestože v něm tento uchazeč o politickou kariéru buď úmyslně manipuluje fakty, nebo ukazuje v otázce novodobých dějin České a Slovenské republiky až zarážející neznalost – protože inaugurace hlavy státu se zahraniční státníci (včetně prezidenta druhé země) běžně neúčastnili ani v minulosti, nejde vůbec o nic výjimečného. A s kvalitou vzájemných vztahů to nemá naprosto co dělat.

Zdroj: DeníkVzájemným a důsledně dodržovaným zvykem českých a slovenských prezidentů v novodobé historii existence samostatné České a Slovenské republiky je totiž ve skutečnosti to, že jejich první a poslední zahraniční návštěva v prezidentské funkci vede právě do sousední země, jež byla dříve součástí společného státu; čeští prezidenti tedy navštěvují při své první a poslední zahraniční prezidentské cestě Slovensko a slovenští zase Česko. Účast na inauguraci prezidenta ale byla i dříve tradičně věcí zahraničních diplomatů, nikoli státníků. Letošní inaugurace Petera Pellegriniho tak nepředstavuje proti minulosti žádnou změnu.

Inaugurace se cizí státníci tradičně neúčastní

Když 15. června 2019 skládala při svém inauguračním obřadu slib nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, neúčastnili se tohoto obřadu ani tehdejší český prezident Miloš Zeman, ani premiér Andrej Babiš.

„Slavnostní přísaze přihlíželi ministři, poslanci, diplomaté a další hosté, z nichž mnohé Čaputová sama pozvala. Ceremoniálu se ale stejně jako v minulosti nezúčastnili zahraniční státníci,“ uvedl tehdy server iDnes.cz.

Podobně proběhla také inaugurace českého prezidenta Petra Pavla v loňském roce. Podle zvyklostí se jí zúčastnili představitelé české vlády i obou komor zákonodárného sboru, stejně tak na ni zavítali další hosté z řad poslanců, senátorů, velvyslanců i Pavlových protikandidátů na hlavu státu, zúčastnil se jí i předchozí český prezident Miloš Zeman s chotí, ale nikoli zahraniční státníci. A to ani slovenská prezidentka, jakkoli právě kolegiální vztahy mezi ní a Petrem Pavlem byly a jsou vynikající. Svědčí o tom i to, že si s českým prezidentem vyměnila minulý týden na závěr svého působení ve funkci slovenské prezidentky nejvyšší státní vyznamenání: Čaputová dekorovala Petra Pavla Řádem bílého dvojkříže, on jí předal státní vyznamenání Řád bílého lva občanské skupiny I. třídy, a to právě za rozvoj česko-slovenských vztahů.

Ani dříve v minulosti nebyla inaugurace českého nebo slovenského prezidenta předmětem osobní návštěvy zahraničních státníků či hlavy státu druhé země.

Když v roce 2013 skládal svůj prezidentský slib Miloš Zeman, dorazili nejvzdálenější hosté na inauguraci z Karviné – šlo o 40 skalních příznivců Miloše Zemana, kteří podle tehdejšího zpravodajství České televize cestovali do Prahy 6,5 hodiny. Na slavnosti samozřejmě nechyběli zahraniční diplomaté, ale nebyla to událost vyžadující účast státníků či hlav států – jakkoli i vztahy mezi Milošem Zemanem a tehdejším slovenským prezidentem Ivanem Gašparovičem byly korektní a přátelské a vztahy mezi oběma zeměmi oba tehdy hodnotili jako mimořádně dobré. Což bylo i v tomto případě stvrzeno udělením nejvyššího státního vyznamenání: Gašparovič, který při své poslední státnické návštěvě zavítal podle zvyklostí do Prahy, udělil svému protějšku Miloši Zemanovi Řád bílého dvojkříže, přičemž stejné vyznamenání od něj už dříve obdržel i Zemanův předchůdce v prezidentské funkci Václav Klaus – a ten naopak vyznamenal Gašparoviče za „trvalý a partnerský dialog obou zemí“ Řádem bílého lva s řádovým řetězem.

Rovněž inaugurace Gašparovičova následovníka v prezidentské funkci Andreje Kisky se podle zvyklostí účastnili kromě slovenských poslanců členové slovenské vlády a diplomaté, kteří působí na Slovensku, ale ne česká hlava státu či jiní zahraniční státníci. Také v tomto případě ale platilo, že Kiskova první i poslední zahraniční cesta vedla do Česka a Zemanova naopak na Slovensko (jak při jeho prvním, tak i při druhém zvolení).

Opakovaně se pletoucí lháři

Je otázka, zda Rajchl a další dezinformátoři, kteří vydávají zcela tradiční a běžnou neúčast nejvyšších českých státních představitelů na inauguraci slovenského prezidenta za projev zhoršení vzájemných vztahů nebo za projev českého buranství (takto neúčast Petra Pavla hodnotil na sociální síti X například proruský dezinformátor Martin Chmela), diplomatické zvyklosti opravdu neznají, nebo zda úmyslně lžou. Lze však uvést, že se ve svých kategoricky vyslovovaných soudech pletou soustavně a dlouhodobě.

Rajchl v nedávné minulosti proslul například tvrzením, že jeden blok jaderné elektrárny Dukovany bude kvůli výměně vadné součástky odstaven nejméně šest měsíců, přičemž skutečná odstávka netrvala ani dva týdny (a vzdor svým proklamacím neuhradil sázku, kterou prohrál s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou), nebo tvrzením, že ceny pohonných hmot vzrostou až na 150 korun za litr, případně, že automobilka Volkswagen ukončila výrobu elektromobilů, kterou ve skutečnosti neukončila.

Chmela na síti X publikoval například lži o tom, že režim ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odměnil ukrajinské ženy za to, že udaly své manžely vojenským komisařům, přičemž ve skutečnosti šlo o poděkování za to, že se podílely na vytvoření památníku padlým.