Až bude dokončeno, bude se GIFT City rozprostírat na 5,76 milionu čtverečních metrů a práci tu nalezne na 500 tisíc lidí. Jeho rezidenti, potažmo pracovníci budou mít k dipozici veškteré vymoženosti, které obdobné finanční huby jinde ve světě nabízejí.

„Kromě skutečnosti, že nesedíme v Singapuru a GIFT City není Singapur, myslím si, že z hlediska byznysu máme vše, co je vyžadováno,“ řekl serveru CNN šéf indického městského projektu Adžaj Pandej.

Daňový ráj

Během loňského roku byly v GIFT City založeny dvě finanční burzy. Indická vláda navíc schválila zákon, na jehož základě bylo obchodování v tomto městě virtuálně osvobozeno od daní. GIFT City bude mít svého vlastního finančního regulátora, jehož smyslem bude redukovat byrokracii, které budou čelit potenciální zahraniční investoři.

„GIFT City by se mělo potenciálně stát místem pro lidi z celé Indie, jako je Hongkong, který k tomuto účelu slouží v Číně posledních 30 nebo 40 let,“ vysvětlil šéf bombajské burzy Ašiškumar Čauhan.

„Myslíme si, že India INX (místní burza) poskytne podnikům a investorům ze zahraničí platformu, kde se budou moci sejít, obchodovat a investovat do růstového příběhu Indie,“ dodal.

Přední světové finanční firmy se hlásí o slovo

A jak se zdá, zájem podnikatelů uchytit se na tomto doslova neprobádaném území každým dnem roste víc a víc. Zatímco ještě před 15 lety se na burze v Gujaratu denně realizovaly odchody v celkové hodnotě jeden milion dolarů (zhruba 23 milionů korun), začátkem února oslavili vedoucí představitelé projektu významný mílník, neboť byla prvně překročena magická hranice 500 milionů dolarů (přibližně 11,5 miliardy korun).

„Ve chvíli, kdy se přiblížíte půl miliardě dolarů, začnou přicházet některá z největších světových jmen – JP Morgan (JPM), Morgan Stanley (MS) a další. Věci se začnou otáčet,“ objasnil Pandej.

Od května na nové, prominentní adrese

Nyní je na čase přilákat do nově budovaného města také nějaké stálé obyvatelstvo. První rezidence by podle dostupných údajů měly být hotovy v řádu nadcházejících čtyř měsíců. Během dvou let pak je v plánu dokončení komplexu čtyř budov Světového obchodního centra.

Tato fáze projektu by nicméně měla patřit spíše mezi ty snadnější. GIFT City se totiž nachází ve strategicky poměrně výhodné lokalitě. Od centra více než pětimilionového Ahmadábádu, který je současně největším městě provincie Gudžarát, je vzdáleno přibližně 20 kilometrů, na přilehlé mezinárodní letiště to je dokonce ještě o něco blíže.

V tuto chvíli indický projekt svým předlohám v podobě Singapuru či Hongkongu ještě stále konkurovat nemůže, to ovšem jeho hlavním iniciátorům na optimismu nijak neubírá.

„Ta města nebyla postavena přes noc… stále toho musíme hodně dohnat,“ uznal šéf projektu Pandej a zároveň dodal: „Když se na to podíváte, skládáme k sobě ty správné budovy.“

Dosud toto uměle vytvářené město přilákalo, jen co se místních nemovitostí týče, investice za dvě miliardy dolarů (cca 46 miliard korun), v budoucnu by to však podle Pandeje odhadů mohlo být více než pětkrát tolik.