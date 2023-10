V příštím roce bychom se měli dostat pod tři procenta inflace. V 38. debatě Deníku to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Snižování tempa inflace přičetl k dobru jak České národní bance, tak vládě.

Dva roky, které uplynuly od vítězství pětikoalice ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů ve sněmovních volbách 2021, hodnotí premiér Petr Fiala pozitivně. Za úspěch vlády považuje kupříkladu snižování tempa inflace.

Moderátorka Kateřina Perknerová poznamenala, že vláda na to nemá v podstatě žádný vliv, neboť cenová stabilita je věcí České národní banky. Připomněla, že její guvernér Aleš Michl uvedl, že kabinet jeho úsilí příliš nepomáhá, neboť škrtá a šetří příliš málo. V návrhu rozpočtu na rok 2024 je schodek 252 miliard korun.

Podle Fialy je věc složitější. „Ale není moc složitá. Na inflaci mají vliv kroky České národní banky, která je odpovědná za to, abychom dosahovali inflačních cílů. Mají na to ale vliv i kroky vlády,“ řekl.

A to podle jeho slov buď tak, že vláda rozhazuje, zvětšuje deficity, dává víc peněz do různých dotací a dalších věcí, nebo tím, že se snaží chovat úsporně a konsoliduje veřejné finance. „Nebo třeba že tlačí na to, aby klesaly ceny energií a potravin, které, jak víme, inflaci tlačí nahoru,“ dodal.

Ceny jdou dolů

Ke snížení inflace podle něj výrazně přispěly i kroky jeho vlády. „Ceny energií jdou dolů, ceny potravin jdou dolů. Skutečně šetříme a snižujeme dynamiku růstu deficitu, dokonce jsme ji zvrátili. Deficity klesají. Dodržujeme maastrichtská kritéria a deficit veřejných financí bude příští rok pod třemi procenty (HDP - pozn. red.), dokonce bude 2,2 procenta,“ nastínil Fiala.

Za dobrou zprávu pro občany považuje, že inflace je v podstatě na úrovni, na které ji jeho kabinet zdědil po vládě Andreje Babiše (ANO), kdy ještě nebyla ruská agrese na Ukrajině a inflace v okolních zemích nebyla vysoká. Moderátorka upřesnila, že aktuálně v ČR činí 6,9 procenta. Příští rok bychom se podle Fialy měli s inflací dostat pod tři procenta. To by, jak poznamenal, mělo těšit každého, ať už má, či nemá současnou vládu rád.