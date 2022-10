Pozor! Ve vnitrozemí vás čeká hlad a smrt. Probíhá separace dětí od rodičů. Zůstaňte ve svých domovech. Vydržte, my vás zachráníme! I tak může podle představ české armády vypadat falešný leták. Cíl? Zkomplikovat třeba kvůli fake news bezpečnou evakuaci.

Ve čtvrtek a pátek sedmidenní cvičení Powerful Word 2022 v Libavé a okolí Olomouce vrcholí. Srubový areál vojenského újezdu přísně střeží vojáci u vstupu. Nechybí ostnatý drát a připravené zábrany ve formě ježků.

Je to vážné. Jestli chceme mír, musíme se připravit na válku, varuje šéf armády

Aktérů se do akce nanečisto zapojilo celkem asi sto osmdesát. „Více než polovina jsou čeští vojáci či členové aktivních záloh. Dále Němci, Slováci či Maďaři,“ vyjmenovává Josef Daňhel, zástupce velitele Skupiny kybernetických a informačních sil se sídlem v Olomouci. Nechybí ani pozorovatelé z USA.

Jak podotýká, v případě skutečného útoku je jednotka mobilní a její pohyb v terénu podléhá přísnému utajení. Spolupracuje na cvičení s dalšími, specializujícími se na informační operace, psychologické operace a civilně-vojenskou spolupráci.

Fiktivní scénář vychází ze situace, kdy je východní hranice NATO ohrožena aliancí několika států, které v průběhu posledních let eskalují svůj tlak vůči západním sousedům. Tento tlak vyvrcholil útokem konvenčních sil podpořených hybridními aktivitami. Dynamicky se vyvíjí podle reakce cvičících, aby výcvik co nejpřesněji simuloval reálné nasazení vojáků v podobné situaci, jakou lze pozorovat i v dnešních konfliktech.

Uši, oči, ruce: taktické týmy

Útok cílí zvlášť na nespokojené obyvatele, menšiny nebo kritickou infrastrukturu. „Pokud nepřítel naruší komunikaci, je nutné převzít v případě nutnosti rádiové vysílání. Nebo pokud zveřejní upravenou fotografii na internetu, hledají specialisté zdroj a předkládají veřejnosti pravdivý snímek,“ uvádí Daňhel příklady.

Čeští vojáci touží po umělé inteligenci. Budou ji testovat i na družici

Mají na to pro vojáky možná nezvyklé nástroje. V jednom ze srubů to vypadá jako na táboře informatiky. Prsty vojáků cvrkotají po klávesnici notebooku místo spouště samopalu. Na dalším stanovišti je připravená v podstatě mediální taktická jednotka pro působení v terénu. „Využíváme foťáky, menší i větší drony či outdoorové kamery na helmách i zbraních. A to podle požadavků operačního centra,“ popisuje velitel takzvaného combat camera týmu Martin Paszko.

Jsou navíc schopní provádět operace se systémem hlasité reprodukce. „Doručit zprávu, když to jinými kanály již není možné,“ vysvětluje za jednotku Jan Konvička.

Válka na sociálních sítích

Nejlepší reakce je ta okamžitá. Podle zástupců armády musí reagovat co nejdřív i na sociálních sítích. Informovat, ale též uvádět nepravdivé informace na pravou míru. Pro podporu své činnosti a ke splnění cílů vytváří cvičící jednotky řadu informačních produktů, jako jsou články, krátké audio a video spoty pro digitální média, příspěvky na sociální sítě a tištěné materiály.

V důsledku konfliktu míří na území České republiky značné množství uprchlíků. Místní úřady proto vyhlašují evakuaci Moravskoslezského a Olomouckého kraje, aby jednotky NATO, včetně 7. brigádního úkolového uskupení české armády, mohly připravit obranu území.

Hranice se Slovenskem začínají střežit i vojáci. Armáda jich vyčlenila 320

Týmy měly za úkol mimo jiné navázat kontakt s hlavními představiteli státní zprávy a samosprávy. A spolupracovat na evakuaci uprchlíků. Roli dostal třeba Tomáš Grabec. Patří k aktivním zálohám. V civilu je zaměstnancem Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při cvičení hrál úlohu zástupce sousedního Olomouckého kraje. „Při evakuaci kraje jsme řešili jednotlivé problémy. Příprava na cvičení byla poměrně náročná. Aby výsledek byl co nejreálnější. O to má pak větší přínos,“ komentuje.

Ve výsledku armáda a její spojenci museli dosáhnout demonstrace síly a připravenosti čelit problému spojeného s konfliktem v sousední zemi.