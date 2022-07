„Rusové potřebují rozbít jednotu Západu, vytváří proto pátou kolonu v jakékoliv společnosti. Nejde o nic sofistikovaného či drahého, zato je to velmi efektivní,“ uvedl šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun a popsal, jak se po vypuknutí války na Ukrajině valil do Česka proud proruské propagandy a jak se jí, podle něj ne náhodou, chopili lidé šířící do té doby antivaxerské konspirační teorie.