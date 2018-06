Inspekce odhalila na Lázeňské v Teplicích padělky i nebezpečnou atrakci

Dva kolotoče zavřeli, v jednom stánku zabavili padělky, dva prodejci neměli v pořádku váhy. Takový je sumář kontrol České obchodní inspekce (ČOI) při nedávných lázeňských slavnostech v Teplicích.

Podle mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha se inspektoři zaměřili především na bezpečnost atrakcí, nabídku a prodej hraček i bižuterie a v neposlední řadě na stánkový prodej. Namátkovou kontrolou prošla desítka subjektů.

Návštěvníci kontroly vítají. „Je dobře, že takové kontroly probíhají. U některých stánků by inspekce měla stát po celou dobu slavností. Někteří prodejci nevědí, co by za to chtěli, a pak vás ještě ošidí. Dala jsem si halušky a ta cena rozhodně neodpovídala množství,“ uvedla Libuška Fidrová z Teplic.

Kontroly začaly u kolotočů a hned odhalily pochybení. U centrifugy a atrakce houpací lodě neměli provozovatelé zajištěnou správnou výšku nástupního schodu, což mohlo být pro návštěvníky nebezpečné. „V tomto případě inspektoři uložili zákaz provozu do doby zjednání nápravy. Při následné opakované kontrole pak konstatovali odstranění nedostatků,“ uvádí v bilanční zprávě mluvčí inspekce.

Prohřešky objevili kontroloři i v případě nabízených hraček. Dva stánkaři prodávali dětské zboží, u kterých chybělo zákonem stanovené označení a povinné informace v češtině.

V neposlední řadě se pak inspekce zaměřila na stánkový prodej. Konkrétně se jednalo o občerstvení, míchané nápoje, rozlévané nápoje, sušené plody, uzeniny a bižutérii. Inspektoři kontrolovali zejména poctivost prodeje, označení výrobků cenou, dodržení míry nápojů a hmotnosti u vážených potravin.

Právní předpisy v tomto ohledu porušili tři provozovatelé stánků. „V jednom případě se jednalo o prodej padělků, kdy inspektoři zajistili 11 párů padělků náušnic Chanel. S kontrolovaným subjektem zahájíme správní řízení,“ připomněl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Další dva obchodníci neměli schválenou váhu, za což dostali pokutu každý 3000 korun.

Slavnostní zahájení lázeňské sezony v Teplicích se každoročně koná poslední víkend v květnu a je oslavou zdejších termálních a léčivých pramenů. Během dvou dnů, kdy se velkolepá akce koná, projdou ulicemi centrem lázeňského města desetitisíce lidí.

Stovky stánkařů a desítky provozovatelů kolotočářských atrakcí jsou každoročně jedním ze zdrojů financí do celkového čtyřmilionového rozpočtu slavností.