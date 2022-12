Letos je to už čtrnáct let, co Jiřina Regietová otevřela v Karlových Varech svůj vysněný Vánoční dům. Ten funguje po celý rok, ale magickým místem se stává především v době okolo Vánoc, kdy do něj proudí davy lidí. Dětem se tu otevírá brána do pohádkového světa, rozzářené oči nestačí ani pohltit všechno, co je ve Vánočním době vystaveno a nabízeno i k prodeji. Maminky zde pak mohou nasát inspiraci nejen pro vánoční dekorace, ale i samotnou výzdobu vánočního stromku. V posledních letech je totiž trendem ladit stromek do určitých barevných variací, nejedna domácnost dokonce barvy rok od roku střídá. Jak říká majitelka Vánočního domu, již několik let je největší zájem o bílou barvu v kombinaci se zlatou nebo stříbrnou.

Vánoční dům v Karlových Varech je ale plný dekorací různých barev. „Vánoční dům je znám tím, že se neřídí trendy Vánoc. Chceme uspokojit většinu návštěvníků, proto zdobíme různé části expozic do jiných barev tak, aby si každý mohl vybrat to, co je mu nejbližší," vysvětluje Regietová, která přiznává, že sama nikde žádnou inspiraci nehledá. Nápady přicházejí samy při realizaci jednotlivých expozic. „Inspirace je díky sociálním sítím spousta, ale popravdě: jsem tak pohlcena projektem Vánočního domu, že nejvíc nápadů přichází právě při dekorování a tvoření nových expozic. Během celého roku vymýšlíme a instalujeme výzdobu tak, abychom návštěvníky vždy znovu a znovu překvapovali," říká podnikatelka s tím, že osmdesát procent ozdob ve Vánočním domě je ze skla.

Ona sama je příznivcem bílé barvy na vánočním stromku a skleněných ozdob - od koulí až po formové ozdoby. „Na stromku u nás doma nesmějí chybět ptáčci, koníci, andílci, rampouchy, vločky, ale také medvídci. Když se nám před třemi roky narodila vnučka, bílou barvu doplnila růžová. A protože se nám před pár dny narodila druhá vnučka, bude ještě růžovější," usmívá se.

Ve Vánočním domě si člověk připadá v jako pohádce.Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Podle ní je pěkné, když si děti vyberou nějakou ozdobu samy a vytváří si k nim vztah. „Moc hezké a v poslední době hodně časté je, že rodiče dětem dovolí vybrat si u nás každý rok jednu ozdobu, dávají na ni pozor a těší se, jak k té první postupně přibývají další. Lidé to mají jako takovou malinkou tradici. Máme i komplety ozdob k narození dítěte, ozdoby mají tak další význam," poznamenává.

Vánoční fenomén

Vánoční dům v Karlových Varech vstupuje do 15. sezóny a za tu dobu se stal fenoménem. Navštěvují ho nejen Češi, ale i zájemci ze Slovenska, Německa, Itálie, Španělska, Maďarska, Francie a dokonce i ze zámoří - Thajska, Filipín nebo Austrálie. Návštěvnost rok od roku stoupá. „Je moc milé, že mnozí lidé pojali návštěvu Vánočního domu jako tradici a jezdí od samého začátku. Zájem o Vánoční dům zároveň zvyšuje nutnost posílit tým. Před lety jsme skutečně začínali jen jako rodina, to už ale není možné. Tým se rozšířil. Během roku nás je deset, v prázdninových měsících o dalších deset víc a v nejnáročnějším zimním období se střídá v areálu kolem čtyřiceti lidí. Většinu tvoří brigádníci - studenti, ale také důchodci," pokračuje podnikatelka.

Navštívit Vánoční dům a odejít s prázdnou není právě jednoduché, když je všude kolem tolik krásy. Ty nejmenší ozdůbky lze pořídit do padesáti korun. Mezi nejdostupnějšími, tudíž i nejprodávanějšími, jsou skleněné ozdoby od českých výrobců, které lze pořídit za 100 korun. „Mnoho návštěvníků čeká od návštěvy Vánočního domu něco výjimečného, co nenajdete v nabídce každého obchodu, to se týká nejen dekorací, expozic, ale také zboží v prodejní části výstavy. Tito zákazníci si vybírají z bohatě ručně malovaných skleněných sběratelských ozdob v řádech tisíců korun nebo luxusní dekorace vyráběné vždy pouze v jednom kuse," prozrazuje Regietová.

Jak ale v závěru přiznává, krize dopadla logicky i na její vysněný areál, který je na světle bytostně závislý. „Energetická krize nás zasáhla zásadně. Na začátku zimní sezony jsme zvažovali, jak si s nastalou situací poradíme. Bohužel u nás je nemyslitelné přestat svítit. Světýlka k Vánocům a k vánoční atmosféře neodmyslitelně patří. Pravdou je, že v minulých letech jsme svítili i dlouho do noci, letos zhasínáme kolem jedenadvacáté. Zkrátili jsme o hodinu otevírací dobu ve všední dny a místo v osm zavíráme už sedm večer. V sobotu a v neděli zůstává i nadále otevřeno od deseti do dvaceti hodin. Bez zvýšení vstupného jsme se bohužel neobešli. Bylo to nevyhnutelné, jak z důvodu několikanásobného zvýšení cen elektřiny, tak i kvůli zdražení plynu, kterým celý Vánoční dům vytápíme. Naprostá většina lidí to chápe a přijíždí s tím, že si tuto krásu nemohou nechat ujít i přes složité období," uzavírá majitelka Vánočního domu a dodává, že na letošek připravil objekt i novinku: expozici s 3500 zvonečky.