Stát podpoří integrační programy pro Ukrajince. Vyčlenil na ně 300 milionů

ČTK

Stát vyčlenil 300 milionů korun na dotace obcím a neziskovému sektoru na integrační programy pro uprchlíky z Ukrajiny, například na výuku češtiny a na začleňování běženců do komunitního života. Poslancům z bezpečnostního výboru to dnes řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Celkovou strategii pro zvládání migrační vlny z Ukrajiny po ruské invazi by měla vláda dostat podle něho příští týden a Sněmovna do poloviny dubna.

Výuka češtiny pro ukrajinské uprchlíky | Foto: ČTK

Česko od zahájení ruské invaze vydalo zvláštní víza zhruba 249 tisíc Ukrajinců. Strategie bude podle něho pracovat s počtem čtvrt milionu lidí, bude ale popisovat i varianty pro 500 tisíc a pro milion běženců. Rakušan míní, že do Česka přicestuje půl milionu až 550 tisíc uprchlíků. "To je podle současných predikcí scénář realistický," řekl. Ministr vnitra ale také uvedl, že počet příchozích nyní klesá. V některých dnes podle něho více uprchlíků z Česka odjelo do dalších bezpečných zemí zemí, než kolik jich do Česka přijelo. V Česku je nejvyhledávanějším regionem Praha. "Je potřeba říci, že dominantní představa lidí je ta, že jedou do Prahy," poznamenal Rakušan. Přerozdělování běženců mezi kraji podle něho ale funguje o něco lépe než dříve. Česko, země Ukrajincům zaslíbená: Kdo požádal o víza, do jakých obcí zamířili Vyskytly se podle ministra případy, kdy se do Česka snažili dostat a získat dočasnou ochranu lidé s jiným než ukrajinských cestovním pasem. Rakušan zdůraznil, že na ni nemají nárok. Rakušan zopakoval, že existující krizové plány stanoví migrační vlnu velkého rozsahu v počtu 20.000 lidí měsíčně. Nyní za měsíc dorazilo z Ukrajiny kolem 300.000 lidí. "Můžeme říci, že kapacita státu, abychom mohli začleňovat příchozí bez dalších opatření, překročena je," uvedl ministr. Česko má podle něho problém zejména s kapacitou ubytování odpovídající kvality.