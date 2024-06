Učitelé se nyní hodně setkávají s kyberšikanou v chatovacích skupinách žáků na WhatsAppu a dalších aplikacích. Co byste jim radil? Jde skutečně o rozšířený problém, který pravidelně řešíme v naší poradně E-Bezpečí. Když už kyberšikana na WhatsAppu probíhá, je třeba zajistit co nejvíce důkazů o tom, co se děje - skrze spolupracující žáky či fiktivní účty, pomocí nichž se lze do skupin připojit. Dobré je také zajistit svědky, kteří o aktivitách vědí, a zmapovat vztahy ve třídě. Apelovat na žáky a upozornit je na problém a na následky, které jejich jednání může mít. Kontaktovat rodiče a seznámit je se situací. WhatsApp skupiny lze také zablokovat a nahlásit .

Především se mění prostředí, v němž se odehrává, podle toho, co děti zrovna používají nejvíce – nyní třeba TikTok, Instagram, Messengery a podobně. Trendem posledních let je masové zneužívání intimních fotografií a videí - k urážení, ponižování, vydírání. Přes 80 procent případů, které v poradně E-Bezpečí řešíme, se týká zneužití intimních materiálů třeba v rámci nezvládnutého rozchodu. Trendem je ale i narůstající tvrdost a krutost agrese. Děti dokážou být v online světě nesmírně kruté a ponížit vyhlédnutou oběť tak, že to na ní zanechá vážné následky několik let.

Projevil se i na kyberšikaně nástup umělé inteligence?

Nebezpečným fenoménem se staly hlavně tzv. svlékací aplikace. Evidujeme již několik případů, kdy žáci pomocí umělé inteligence „svlékli” své spolužačky a rozšířili tyto materiály. V Česku i EU už vzniká nová legislativa, která toto jednání zakazuje pod trestem 2-5 let odnětí svobody.

Jak by měla škola kyberšikanu vyšetřovat?

Je důležité zjistit, proč k agresi dochází, co bylo motivací a spouštěčem. Někdy se jedná spíše o nedorozumění, jež se ovšem vymklo kontrole. Jindy může vzniknout z důvodu pomsty za něco, co oběť pachateli provedla. Agresor pak svůj útok vnímá jako spravedlivou odplatu.

Jak by se měla škola bránit kyberšikaně odehrávající se v době vyučování?

Žáky by měla důsledně seznámit se školním řádem. Ten by měl obsahovat jasná pravidla nežádoucího chování, včetně zákazů šikany, kybernetické agrese, fotografování a rozšiřování fotografií bez souhlasu dané osoby. Žáci by měli vědět, že za takové chování ponesou odpovědnost a dočkají se sankce, od důtky po sníženou známku z chování. Důležité je šikaně a kyberšikaně předcházet - budováním zdravého školního klimatu a preventivními aktivitami.

Je řešením zákaz mobilů ve škole?

Je prokázáno, že množství kyberšikany vzniká přímo ve škole a že je pácháno skrze mobilní telefony, které mají žáci povoleny například o přestávce. Pohled na regulaci je u odborné veřejnosti nejednotný. Já sám jsem zastánce regulace na základních školách, přičemž v hodinách lze mobil využívat jako užitečnou pomůcku.