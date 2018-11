Internet - prostředí, kde je možné vybít agresi. Padají však tresty

/INFOGRAFIKA/ Dnes už patří mezi řadové školáky. Když však před rokem nastupovali jako natěšení prvňáčci do Základní školy Prosetice v Teplicích, netušili, že se o nich záhy bude bavit celá Česká republika. Postačila k tomu jediná fotografie zveřejněná v rámci seriálu Deníku Moje první školní tablo.

Na fotografii, která vzbudila tsunami nenávisti, byly děti mnoha národností včetně romské, vietnamské, ruské či arabské. Kauza rezonuje mezi veřejností i rok poté, kdy za kyberšikanu přes sociální sítě padly první tresty. „Nikdo tehdy ve škole netušil, co to vyvolá. Naše prvňáčky jsme chtěli představit v dobré víře, jako to udělaly ostatní školy,“ komentuje ředitelka školy Marcela Prokůpková.

Poté, co na stránkách Deníku vyšla školní fotka multikulturní třídy, vyvolalo to u některých lidí množství nenávistných komentářů.

Za komentář podmínka

Jeden z nejhorších napsala šestadvacetiletá žena z Tachova. Seděla v baru u stolu a prstem na displeji svého mobilu projížděla Facebook. Jakmile narazila na fotku prvňáčků, vybouchly v ní saze a chtěla malé děti rovnou postřílet. Její nerozvážný komentář, vyjádřený slovem „Rovnou“ s přidaným symbolem pistolky, se dostal až k soudu.

Ten letos v září rozhodl, že žena svým komentářem veřejně podněcovala k nenávisti vůči některému národu, rase a etnické skupině a tento čin spáchala veřejně přístupnou počítačovou sítí.

„Šlo z mé strany o nevhodný humor, nemyslela jsem tím nic zlého ani rasistického,“ tvrdila žena policistům. Podle svých slov si teprve až druhý den po vyprchání alkoholu uvědomila, jakou hloupost udělala. Chtěla svůj příspěvek smazat, už ale bylo pozdě.

Soud její příspěvek na Facebooku „ocenil“ podmínkou na rok a půl a pokutou ve výši 20 tisíc korun. Výši trestu žena přijala.

Nevyplatily se ani další rasistické útoky. Dalšího podezřelého v prosetické kauze obvinila už v dubnu policie ve Frýdku – Místku. V případě tohoto muže však státní zástupce trestní stíhání podmíněně zastavil. Pokud se obviněný během jedenácti měsíců nedopustí trestného činu ani přestupku, trestní stíhání tím pro něj končí. Po třetím podezřelém podle informací Deníku stále pátrá teplická policie. „Tento člověk se zdržuje v cizině,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek. Kriminalisté ho tak dosud nemohli vyslechnout.

Rodiče: Už je to naštěstí pryč

Mezi rodiči šikanovaných prvňáčků se o tom, co se vloni stalo, už tolik nemluví. „Nějak to už neřešíme. Stalo se to, ale už to je pryč,“ sdělila jedna z maminek Božena Kotalíková.

Dodnes to však zůstává v paměti ředitelky školy Marcely Prokůpkové.

Vše se jí promítlo opět v minulých dnech, když sledovala výroční oslavy vzniku Československé republiky. „Vybavilo se mi to celé znovu při oslavách státního svátku, při kterých od nejvyšších představitelů státu byly často slyšet výzvy k aktivnímu přístupu při rozvoji občanské společnosti a k vyjádření občanských postojů. Před rokem bych takový příklad od autorů těchto výzev velmi ráda uvítala,“ svěřuje své pocity.

Pozitivní ohlasy přinesly peníze

Negativní záležitost z loňského listopadu však škole přinesla také pozitivní ohlasy. Poté, co fotografie zaplavila Česko, začali lidé posílat dětem i personálu školy pro radost pohledy a vzkazy, organizovali finanční sbírky. Škola získané peníze postupně využívá.

„Díky veřejné sbírce od organizace Romea dostali prvňáčci tablety. Některým z nich a dalším žáků školy byly uhrazeny náklady spojené s poznávacím pobytem ve Sloupu v Čechách. Další finanční prostředky směřovaly na úhradu výchovně--vzdělávacích programů a dalších akcí,“ vypočítává ředitelka školy. Cíleně škola utrácí i veřejnou sbírku uspořádanou Patrickem Zandlem.

„Žákům jsme díky ní přispěli na úhradu školních akcí a dopravy na výlety a různé exkurze, naposledy například při návštěvě Památníku Terezín,“ dodává Marcela Prokůpková.

„Odstrašující účinek trestů bude minimální“

Odborník na sociálně patologické jevy Jiří Škoda z Pedagogické fakulty ústecké univerzity se domnívá, že člověk si formou nenávistných komentářů na sociálních sítích ulevuje od každodenních situací. „Internet je prostředím, kde si nashromážděnou agresivitu můžeme snadno vybít. Mnoho lidí se domnívá, že zcela beztrestně,“ říká Škoda.

Už je to rok. Za rasistické výroky na adresu prvňáčků na sociálních sítích padlo několik trestů. Jaká je to výstraha pro lidi s extremistickými názory, aby si dávali pozor na svou komunikaci na internetu?

Myslím, že odstrašující účinek těchto represí bude minimální. Pro extremisty představuje internet a sociální sítě ideální platformu pro vyjadřování svých rasistických názorů, čemuž výrazně dopomáhá i anonymita tohoto prostředí. Pod falešnou identitou a s vědomím anonymity sdělení člověk napíše i názory, které by v běžné sociální komunikaci nevyslovil, nebo by je prezentoval výrazně jinými slovy. Já bych dokonce řekl, že internet a sociální sítě podněcují lidi k exhibici a k ventilování zcela přehnaných názorů, které ani ve skutečnosti nemají. Ale ta možnost zaujmout, udělat jakýsi dojem, upozornit na sebe, je pro tento typ lidí neodolatelná.

Proč jsou lidé na internetu mnohdy tak zlí?

Začnu trochu ze široka, ale pokusím se tento zajímavý jev objasnit. Každý z nás má nějakou bublinu osobního prostoru – část vesmíru kolem sebe, kde je nám už nepříjemná přítomnost jiných lidí. Každý den jsme vystavováni desítkám situací, kdy do naší bubliny zasahují cizí lidé – v hromadných dopravních prostředcích, ve školách nebo na pracovišti. Dalo by se říci, že nám chybí více soukromí, což v nás vyvolává agresivní reakce. A internet je prostředím, kde si nashromážděnou agresivitu můžeme snadno vybít, a mnoho lidí se domnívá, že zcela beztrestně. Proto je internet plný zlých nenávistných výroků, jimiž se pisatel vybouří, uleví se mu a v běžném životě se chová zcela v rámci společenských norem.

Proč někoho mohou dráždit právě fotky nevinných prvňáčků?

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. V tomto případě ona fotka nevinných prvňáčků umožnila rozpoutat rasistické vášně, kde už dávno nešlo o prvňáčky v jedné škole.

Důslednost je namístě

Obdivuji nejvyššího žalobce Pavla Zemana a další státní zástupce za jejich důslednost v potírání nenávistných a rasistických komentářů na Facebooku. To, co se dnes leckomu zdá jako banalita, může být v perspektivě dalšího vývoje zásadní krok. Co si budeme nalhávat, autoři příspěvků typu „rovnou střílet“ pod fotografii dětí různých etnik nejsou žádní myslitelé. Reagují na první signální a nedokážou domyslet, že jejich výkřik může být za hranou zákona. Díky nekompromisním žalobcům to ale zjišťují. A jako dítě nesáhne dvakrát na rozpálená kamna, i oni si svůj hejt příště rozmyslí. Nejde o to zavřít jim pusu, to ani nelze. V hospodě ať si hejtují dál. Ale publikum na Facebooku je násobně větší než v nálevně a z toho pramení i rizikovost takových činů – degradace veřejné diskuse. Na tu totiž čekají lidé mnohem nebezpečnější. Ti, kteří mají ambice a hlavně schopnosti své extremistické názory prosadit. Ti, kteří se netají uplatňováním kolektivní viny. Ti, kteří jsou už dnes v hledáčku BIS.