Ministryně financí Alena Schillerová označila článek Hospodářských novin o její nedostatečné jazykové vybavenosti za "obyčejnou lež". O tom, že mluví anglicky, však veřejnost dosud přesvědčit nedokázala.

"V Bruselu hovořím zásadně anglicky, tlumočníka nevyužívám. Na zasedání Euroskupiny a Rady Ecofin jezdím naprosto pravidelně. Osobně jsem se přímo na místě zúčastnila 20 z 24 zasedání. Má vystoupení jsou vždy v angličtině (dohledatelná na veřejně přístupných záznamech)," uvedla Schillerová 13. května na svém Twitteru.

Internetovou veřejnost však podle reakcí přesvědčit zatím nedokázala. Její útěk před anglicky položenou otázkou vytvořil spolu s videozáznamy jejích pokusů anglicky promluvit a konečně s předvolebními hesly Hnutí ANO a proklamacemi jeho lídra Andreje Babiše patřičně výbušný koktejl, který spustil další erupci nemilosrdného vtipkování.

Vedle širokého sdílení předvolebního hesla Hnutí ANO ("Jsme schopný národ, jen nás řídí nemehla"), jež nyní samo o sobě vyznívá jako ironický vtip, se opět vyrojila spousta zábavných parodií, prezentujících angličtinu ministryně financí v nejrůznějších souvislostech - připomenuty byly například filmy Zdeňka Trošky nebo legendární "rozhovor" českého běžkaře Stanislava Řezáče, který po vítězství na trati slavného závodu Birkebeiner dostal okno a reportérům popsal svůj úspěch slovy jako "Maj šůsn is gut".

Víc vadí lhaní než chabá angličtina

Velká mela se strhla také na Twitteru, kde však uživatelé nekomentují ani tak samotný výkon Aleny Schillerové, pokud jde o angličtinu, jako spíš její následné sebeobhajování, jež označují za lež.

Obyčejná lež. V Bruselu hovořím zásadně anglicky, tlumočníka nevyužívám. Na zasedání Euroskupiny a Rady Ecofin jezdím naprosto pravidelně. Osobně jsem se přímo na místě zúčastnila 20 z 24 zasedání. Má vystoupení jsou vždy v AJ (dohledatelné na veřejně přístupných záznamech). https://t.co/Ls0ayJAjxX — Alena Schillerová (@alenaschillerov) May 13, 2020

Podle mnoha diskutérů je výše uvedené tvrzení, které Alena Schillerová umístila na svůj Tvwitter 13. května, nepravdivé. "Paní ministryně, víte velmi dobře, že to není lež. S angličtinou máte velký problém, jste schopna tak tak přečíst po předchozí přípravě text. Všeobecně se o Vás ví, že se nedomluvíte. Lepší přiznat a slíbit, že se doučíte. Nebudete první," napsal ministryni do diskuse pod výše uvedený příspěvek bývalý místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který v roce 2014 kandidoval jako nestraník za Hnutí ANO a v loňském roce založil vlastní hnutí Hlas.

Také ostatní uživatelé Twitteru si více stěžují na to, že ministryně podle nich neříká o svých jazykových schopnostech pravdu, než na to, že angličtinou nevládne.

Víte, chyba byla, že jste obvinila @Hospodarky ze lži. Kdybyste řekla: "V angličtině jsem slabá, ale snažím se,aby to pozici Česka při jednání oslabovalo co nejméně", bylo by to fér a nikdo by neřekl půl slova. Jenže Vy jste se rozhodla útočit. Ještě je ale čas,říci "sorry jako." — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) May 14, 2020

Tak si říkám, jak by to asi vypadalo, kdyby lékař lhal, že provádí apendektomie, a pak by prostě od operace utek… ? — Fuxová Kat (@fuxit4) May 14, 2020

A teď trochu vážně, jo?



Když jste vicepremiérka a min. financí, musíte být připraveni na to, že vás lidi budou kritizovat za to, že si matláte blbosti ve Sněmovně na mobilu a neumíte ani žblebnout anglicky a ještě o tom lžete.



To je holt daň za to, že jste ve veřejný funkci. — Jie (@jietienming) May 14, 2020

Nevadí tolik, že neumí anglicky, nikdo to po ní asi nechtěl. Vadí, že zapírá a klame, protože může klamat i v jiných závažných věcech. Rozhodnutí je na premierovi. — Ivan Gabal (@ivan_gabal) May 14, 2020

Spoluautor a produkční pořadu Šťastné pondělí společnosti Seznam.cz Jan Kordovský v této souvislosti připomněl, že Schillerová není ze lhaní viněna poprvé.

"Už jsou to čtyři měsíce od výstupu, kdy jsem Aleně Schillerové řekl, že lže, když tvrdí, že komunikuje s autorkou Thermalu. Dodnes ani písmenko. ‚Rekonstrukce‘ běží vesele dál," oživil Kordovský na svém Twitteru kauzu s rekonstrukcí karlovarského hotelu Thermal. Kordovský je vnuk někdejších architektů Thermalu Věry a Vladimíra Machoninů. Podle něj a dalších příslušníků jeho rodiny rekonstruuje stát, reprezentovaný právě ministryní financí Schillerovou, Thermal bez zastřešujícího odpovědného architekta i bez konzultace s rodinou Machoninů.

Vadí i neúčast na jednáních

Dalším problémem, který diskutérům vadí, je samotná neúčast ministryně na videokonferencích nebo při kuloárních jednáních. Na to poukázal například Ondřej Houska, autor článku v Hospodářkých novinách, který odstartoval celou kauzu.

"Paní ministryně, jsem autor onoho článku v Hospodářských novinách o Vaší angličtině. A i v něm jsem zdůraznil, že víc než o ni (angličtinu měla bídnou i řada Vašich předchůdců), jde o to, že ignorujete videokonference ministrů, kde se přitom teď řeší zásadní věci. Je špatně, že se vše stočilo na angličtinu," napsal Houska v reakci na Schillerové stížnost, že ji novináři "zkoušejí z angličtiny".

Přisadil si i politik Pirátů František Kopřiva: "Neznalost angličtiny je překážka, na které se dá pracovat. Útěk před novináři je zkrat, který se dá vyžehlit. Stoprocentní neúčast na zásadních jednáních je ovšem politické selhání," uvedl Kopřiva na svém Twitteru.

Ovčáček: útočí na vás, protože jste schopná

Otevřeného zastání se ministryni dostalo v sociálních sítích zejména od Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta republiky Miloše Zemana, podle nějž novinářům vadí zejména schopnosti ministryně, nikoli neschopnosti.

"Alena Schillerová je bezesporu vynikající a mimořádně pracovitá ministryně financí. Nejen v době krize je výhrou mít takovou šéfku státní kasy. Paní ministryně, nenechte se proto otrávit novináři! Novináři zásadně útočí na úspěšné, neschopné a všehoschopné brání," uvedl Ovčáček ještě ve čtvrtek 14. května a následně věnoval této problematice celou sérii tweetů.

Alena Schillerová je bezesporu vynikající a mimořádně pracovitá ministryně financí. Nejen v době krize je výhrou mít takovou šéfku státní kasy.



Paní ministryně, nenechte se proto otrávit novináři!



Novináři zásadně útočí na úspěšné, neschopné a všehoschopné brání. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 14, 2020

Víte, proč novináři zásadně velebí neschopné politiky?



Protože vedle nich konečně vypadají jako intelektuální elita. pic.twitter.com/sEmjh1Jctx — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 14, 2020