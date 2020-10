V tomto týdnu se terčem internetového humoru staly zejména čtyři konkrétní události. První z nich byl patetický rozchod zpěváka Daniela Hůlky s prezidentem Milošem Zemanem, druhou pitoreskní, až dadaistický projev předsedy vlády Andreje Babiše, třetí vystoupení ministra zdravotnictví Romana Prymuly s jeho týmem a čtvrtou spiklenecké teorie zpěvačky Ilony Csákové.

Pane prezidente, odteď bez Hůlky

Pobavení, uznání i kritiku vzbudil otevřený dopis zpěváka Daniela Hůlky prezidentu republiky Miloši Zemanovi, v němž zpěvák slibuje vrátit vyznamenání, které od Zemana dostal, a vyčítá mu, že během současné vlny pandemie nedokáře podpořit občany.

I když Hůlkův postoj někteří lidé ocenili, převažovaly spíš kritické hlasy, přičemž lze říci, že při pomyslném rozdělení české společnosti na dva tábory to zchytal od obou. Příznivci Miloše Zemana mu vyčítali, že se od něj odvrací, jeho odpůrci zase to, že až dosud zpěvákovi prezidentovo vystupování nijak nevadilo nebo to alespoň nedával veřejně najevo, a odvrátil se od něj až ve chvíli, kdy se Zemanova kritka týkala jeho - prezident Hůlku veřejně zkritizoval za to, že se zúčastnil protirouškové demonstrace a doporučil mu, "aby si dal studený a mokrý hadr na hlavu".

Zpěvák Daniel Hůlka se rozhodl vrátit vyznamenání, které mu udělil prezident Miloš Zeman. Vadí mu prezidentova slova, kterými znevážil ekonomické problémy lidí kvůli koronaviru.



Zároveň chce vrátit od MZ křeslo, které prezidentovi dal k jeho 70. narozeninám. pic.twitter.com/rhiiCRWdI8 — Jan Vaca (@Jan_Vaca) October 13, 2020

Daniel Hůlka zjistil, že se Miloš Zeman chová jako Miloš Zeman.



Překvapilo ho to. — Martin Malý (aka ADent) (@adent) October 13, 2020

Ať tak či onak, právě vtipy na Hůlku a prezidenta zpestřily začátek tohoto týdne a posloužily karikaturistům jako takové "první rozehřání".

To je básnická sbírka

A přišly další chvíle, kdy si online vtipálci začali brousit svůj ostrovtip. Zasloužila se o to zejména dopředu avizovaná, pak neuskutečněná a nakonec se zpožděním uvedená pondělní tisková konference, na níž vláda začala oznamovat další opatření proti šíření nákazy.

Už samotný fakt, že dopředu ohlášený projev ministra zdravotnictví neproběhl ve stanovenou dobu, vyvolal trochu hořké veselí. Asi nejlépe to ilustroval virálně šířený bonmot: "Všichni jsme napjatě čekali, co Prymula zruší. A je to tu. Zrušil vlastní projev!"

To však byl jen předkrm k hlavnímu chodu, jímž se stalo improvizované vystupování předsedy vlády Andreje Babiše a jeho poněkud nesouvislé odpovědi, které internetoví humoristé okamžitě přepsali v doslovném znění a začali z nich vytvářet další parafráze. Poslechnout si je můžete i zhudebněné.

Zdroj: Youtube

Projev se objevil na sociálních sítích i ve formě "básnické sbírky" nebo češtinářského úkolu pro žáky základních škol, kteří mají určit v Babišově větné skladbě podmět a přísudek a popsat smysl hlavního sdělení.

Fantomas Prymula

Nemenšího ohlasu se dostalo i odloženému a nakonec o den později uskutečněnému vystoupení ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Projev, při němž měl ministr ústa zakrytá rouškou a doprovázela ho suita spolupracovníků, připomněl online parodikům nejrůznější scény ze slavných českých i světových filmů a neváhali proto jej do nich zakomponovat. Velkou popularitu sklidila třeba verze s Fantomasem.

Zdroj: Youtube

Objevila se ale i přirovnání k ústřednímu padouchovi z Hvězdných válek Darthu Vaderovi, úslužnému provozovateli krematoria panu Kopfrkinglovi nebo přímo k zednářské lóži.

Trochu to vypadá jako převzetí moci juntou ředitelů nemocnic. — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) October 13, 2020

Humorem a nadsázkou tak reagovali internetoví satirici na to, že vystoupení ministra zdravotnictví vyznívalo opravdu temně a pochmurně, možná až nepatřičně. "Při poslechu tolik očekávaného projevu pukovníka Prymuly mi šel mráz po zádech. To je v nějakém krematoriu?" zněla jedna z reakcí na sociálních sítích.

Konspirátorka Csáková

Nálož uštěpačných poznámek sklidila tento týden ještě zpěvačka Ilona Csáková, která se na svém facebookovém profilu přiklonila k nejrůznějším konspiračním teoriím týkajícím se koronavirové nákazy.

"Facebook se mě vždy ptá, když vám chci něco sdělit, co se mi honí hlavou? Tak já ti to tedy Facebooku povím. Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní. Vy, co máte otevřené oči, víte. Nesmíte se bát chránit své děti, své zdraví, vaše životy!!!" napsala v postu zveřejněném 11. října.

Proti očkování a vakcínám ostatně vystupuje na svém Facebooku dlouhodoběji, jen si dříve její příspěvky nezískávaly takovou virální pozornost.

"A o to tady jde! Abychom se nechali dobrovolně vraždit! Víte, jaké mám výčitky, že jsem nechala očkovat moje děti??? Je mi tak zle na duši i po těle, že to ani nedokážu vyjádřit!!! A ještě něco… Neobjevila jsem Ameriku. Dlouhodobě mě toto téma zajímá a v souvislosti s Covid 19 o to víc. Očkování se nesmí stát zákonem!!!" napsala například 27. září v souvislosti se sdílením konspiračního videa "Pravda o vakcínách – W.H.O. i Youtube zuří, jak se lidé stále více dozvídají šokující pravdu!" (Řada informací z videa byla odborníky opakovaně uváděna na správnou míru nebo vyvracena.)

Internetová komunita si začala ze zpěvačky okamžitě utahovat.

1/2

Redaktor: Pane Gatesi, co říkáte na to, že Ilona Csáková nedávno odhalila celému světu váš plán na jeho ovládnutí?



BG: Bill Gates: Úplně jsem se z toho zhroutil. Když jsem to její prohlášení na fejsu četl, spadla mi z té nálože nejprve čelist, ale jedeme dál, náš plán — Sever Medvědová (@SeverskaZena) October 16, 2020

Psychiatr: „Co vás trápí?“

Bill Gates: „Ilona Csáková, Bára Basiková a Janek Ledecký.“ — Radecho ♛ ‏ (@Radecho) October 14, 2020

"Posledních zhruba 20 let sedí Bill Gates ve svý kanceláři na vrchu gotický věže, kolem který práskají blesky a hrají varhany a přemýšlí, jak vpravit čip do těla pana Stanislava Pláňavy, jenž se živí sežizováním podavače dřeva na pile Výprachtice u Šumperka. A teď mu ty plány totálně zhatila Ilona Csáková," zhodnotil zpěvaččino úsilí internetový vtípek.