Prymula dal lidem novou munici. Internet se baví na úkor nových opatření

Restaurace otevřené jen do osmi večer, opětovné zavedené povinnosti nosit roušky v místech s vyšší koncentrací lidí, dávkovaně oznamovaná opatření, kdy lidé nevědí jistě, co kdy vlastně začne platit - to na jedné straně vyvolává kritiku špatné vládní komunikace, na straně druhé ale opět povzbuzuje tvorbu vtipů.

Asi nejvíc vtipů vyvolalo zavírání dalších a dalších prostor, spojované s novým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou | Foto: Repro Facebook