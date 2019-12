Mluvila trochu zmateně, zdálo se nám, že hodně filtruje, co říci a co ne. Řekla nám, že utekla od partnera, který jí asi dva roky nutil k práci ve známém pražském nočním klubu, a když protestovala, bil jí. V klubu ale přiznala jen práci tanečnice, nic víc.

Mluvila ale o nejméně dvou případech, kdy jí nejspíš někdo podal drogu v nějakém pití a ona se pak probudila na pokoji, evidentně znásilněná, nejspíš několika muži. Řekla nám, že nyní je už čtyři dny v bytě kamaráda, ale nemůže tam být dlouho.

Policie případ odložila pro nedostatek důkazů

Byla bez peněz, bez stálého bydlení, bez rodiny. S matkou se nestýkala a otec byl tou dobou ve výkonu trestu. Bývalého partnera se bála. Zároveň nám řekla, že s ním má tehdy 5 letého syna a že navzdory strachu se ho pokouší kontaktovat, aby mohla slyšet chlapečka alespoň po telefonu. Podařilo se jí zjistit, že je většinu času u partnerova otce na Moravě, ale ten měl zakázáno s ní mluvit. Pokoušela se tedy o telefonáty hlavně v době, kdy byl chlapec o víkendech u expartnera, ale ne vždy ho dostala k telefonu.

Nikola nás prosila o pomoc, ale sama nevěděla, za který konec to její klubíčko problémů chytit dřív. Byla ochotná nahlásit vše i na policii, což také s naší podporou udělala. Policie se případem sice zabývala, ale nakonec ho pro nedostatek důkazů odložila. Chtěla s námi spolupracovat a moc se snažila.

Ukázalo se ale, že většinu dětství strávila v Dětském domově a to se na ní hodně podepsalo. Hlavním problémem bylo, že se neuměla orientovat ve světě kolem sebe. Týkalo se to vztahů s lidmi, pravidel chování, ale i úplně základních věcí. Ptala se třeba (a myslela to vážně), co má dělat, aby mohla žít „normální“ život, jako ostatní lidé. Aby nemusela pořád žít v provizoriu, závislá na někom dalším.

Jenže ona takové lidi znala jen z televizních seriálů. Většina jejích příbuzných a známých žila tak jako ona – ze dne na den, bez pravidel, bez vize do budoucna. Bylo pro ni objevné, když jsme jí řekli, že základem je najít a udržet si stálou práci. Pak může hospodařit s konkrétní částkou a rozdělit jí pro uhrazení jednotlivých potřeb. Bude si tak moct dovolit bydlení, bude vědět, kolik má na jídlo a základní věci jako jsou oblečení, drogerie nebo třeba léky, a když něco zbude, může si koupit i něco navíc.

V otci oporu nenašla

Nadchlo jí to, ale ukázalo se, že udržet práci je mnohem větší problém, než by se mohlo zdát. Nikola měla velké potíže s orientací v čase. Nedokázala si nic naplánovat. Nabyla schopná chodit na schůzky, a když už strefila správný den, přišla v jinou hodinu. Byla také příliš důvěřivá a stále znovu a znovu narážela na lidi, kteří se jí snažili jen využívat. To se bohužel týkalo i jejího otce, který se mezitím vrátil z vězení.

VIDEO: Spotem nazvaným "Podepíše se to ve tváři" chce Intervenční centrum podpořit ženy a muže ohrožené násilím, a dodat jim odvahu vyhledat pomoc.

Nikola ho neustále dotovala a přitom se na něj nemohla spolehnout. Stavěl vzdušné zámky, plánoval skvělou budoucnost, ale ve skutečnosti se topil v dluzích a alkoholu. Pro Nikolu v té době nebylo reálné, aby si našla seriózní práci a udržela jí. Pořád se opakovalo to samé – nastoupila do práce, udělala pár „áček“ a vyhodili jí. Někdy jí ani nezaplatili za těch pár dnů, které odpracovala.

Bydlela dál po různých kamarádech, živila se nahodilými brigádami nebo jí dávali jídlo kamarádi. Když sebrala odvahu a sehnala nějaké peníze, rozjela se za synem a občas se jí i podařilo se s ním na pár minut vidět. Byl po celou dobu její hlavní motivací. Bylo jasné, že k němu má vřelý vztah.

Začít musela úplně od začátku

Nikola svůj život chtěla změnit a nám se podařilo jí přesvědčit, že je to jen a jen na ní. Společně s ní jsme se rozhodli začít od úplného začátku. Začala chodit do terapie k psycholožce Intervenčního centra a zároveň konzultovala průběžně se sociální pracovnicí praktické kroky. Začala se od začátku učit úplně základní věci, jako třeba používat diář, nebo třídit si do desek dokumenty.

Postupně se lepšila, ale v průběhu tříleté spolupráce se stalo i to, že po pěti zmařených konzultacích od nás dostala na tři měsíce tzv. stopku – spolupráci jsme na tuto dobu přerušili. Moc nás potěšilo, že se ozvala téměř na den přesně po ukončení tohoto distancu. Šlo to pomalu, ale museli jsme obdivovat Nikolinu vytrvalost. Nejdřív zvládala volat, když se nepovedlo dorazit na konzultaci nebo když měla zpoždění, později zvládala chodit na konzultace téměř včas.

Velký obrat nastal, když pochopila, že lidé kolem ní na ni nemají dobrý vliv. Uvědomila si, že se od nich musí odpoutat, pokud chce svůj život změnit. Našli jsme společně kompromis – například tátu už nechtěla převychovat, připustila, že ho může mít ráda takového jaký je, ale věděla, že s ním nemůže bydlet pod jednou střechou na ubytovně a nemůže na něj spoléhat. Stejně tak přestala migrovat po kamarádech z minulosti a raději přijala nabídku na spolubydlení v garsonce s kolegyní z práce.

Změna byla patrná i na první pohled. Ze zmalované holky s platinovým přelivem a vyzývavým výstřihem se stala hezká hnědovláska v džínách a tričku. Našla si brigádu, kde zpočátku tolerovali pozdní příchody – u doplňování zboží do regálů v supermarketu to tolik nevadilo, ale postupně se natolik zlepšila, že jí nabídli práci na hlavní pracovní poměr.

Syn je Nikolinou hlavní motivací

Začala pravidelně jezdit za synem. Ten mezitím nastoupil do školy a Nikola zjistila, že její pomoc opravdu potřebuje. S otcem se naštěstí přestěhoval z Moravy do menšího středočeského města a Nikola to neměla tak daleko. Kdykoli měla volnou chvilku, jela za ním. Dokonce se v doprovodu svého táty vypravila i na třídní schůzky.

Zprávy ze školy byly alarmující – chlapec měl spoustu zameškaných hodin, neměl ani základní pomůcky, nenosil domácí úkoly. Došlo to tak daleko, že škola upozornila na situaci orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Nikolin expartner si našel novou partnerku, která vychovávala svoje dvě děti z předchozího vztahu, další dítě se jim narodilo a k tomu byl v rodině Nikolin syn.

Nikola viděla, že se o něj v rodině nikdo nezajímá a že je spíš na obtíž. Když ale navrhla, že si ho vezme k sobě do Prahy, bývalý partner jí opět napadl jak slovně, tak při následné hádce i fyzicky. Neměla možnost požádat o syna soud, protože bydlela v té době stále u kamarádky. To by soudu určitě nestačilo.

Celou věc s námi probírala. Podporovali jsme jí ve snaze vídat syna co nejčastěji a pomohli jsme jí překonat ostych a začít komunikovat i se školou a s místním OSPOD. Zbývalo jen vyřešit bytovou situaci. Naštěstí se uvolnil sociální byt, který Intervenční centrum využívá pro svoje klientky nebo klienty.

Práce ještě zdaleka nekončí

Jde o tréninkový byt, který není tak levný, jako bývají např. azylové byty. Měsíční platby se blíží komerčnímu nájmu. Odpadá ale starost s hledáním pronájmu a není potřeba mít našetřenou větší částku na provizi RK a kauci. Tím pádem je pro klientky, jako je Nikola dostupnější. Tento byt jsme jí po zralé úvaze nabídli.

Bylo dojemné, že hned na následující schůzku, měsíc a půl před plánovaným přestěhováním do bytu, si přinesla našetřenou částku na platbu nájemného. Ještě jsme po ní platbu nechtěli, ale chtěla nám ukázat, že jí na tom záleží a má peníze připravené. Společně jsme naplánovali další postup – objednala se na schůzku na OSPOD, zařídila vše před stěhováním a s naší právničkou připravila návrh na svěření syna do svojí péče.

Do té doby nebyla jeho výchova soudně upravena. Před vánoci se Nikola přestěhovala do sociálního bytu. Pokud bude vše zvládat, bude dodržovat veškerá pravidla a bude řádně platit nájemné, může v něm i se synem žít až tři roky. Zároveň jí budeme pomáhat vyřešit bytovou situaci i následně.

Čeká jí ještě dlouhá cesta – v nejbližší době plánuje přesun syna nastálo k sobě, pak soudní řízení, ve kterém soud bude rozhodovat, zda jí ho svěří do výhradní péče. Stále se ještě nezbavila strachu z bývalého partnera, ale stojí při ní jak škola, tak OSPOD a také my. Víme, že urazila velký kus cesty a jsme připraveni ji podporovat i nadále.

LADA POLÁKOVÁ, sociální pracovnice Intervenčního centra