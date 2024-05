Co mají dělat starobní důchodci, kteří čekají několik měsíců, než se jim začne vyplácet penze a nemají do té doby žádný příjem? U starobního důchodu máme aktuálně průměrnou délku řízení 43 dní. Pokud někdo čeká několik měsíců, zřejmě se došetřuje, zda splňuje podmínku získaných dob pojištění. Popřípadě probíhá mezistátní řízení, neboť dotyčný žil a pracoval nějakou dobu v zahraničí. Lidé by měli naplánovat, kdy v práci skončí, a včas si o důchod zažádat. To lze až čtyři měsíce předem. Pak se nebudou potýkat s výpadkem příjmů. Mladší ročníky by si při plánování měly uvědomit, že se jim do důchodu už nezapočítává doba studia a musí mít aspoň 35 let doby důchodového pojištění.

Minulý rok zahltily ČSSZ žádosti o předčasný důchod. Zdraví a pracující lidé si zkrátka chtěli přilepšit. Zdrželo to však začátek vyplácení důchodů seniorům a invalidům . Nešlo tuto zranitelnější skupinu nějak upřednostnit? Ano, loni byl systém přetížený a mělo to dopad na všechny, kdo si o něco nově žádali. Ale upřednostňování klientů je složitá věc. Snažili jsme se ty nejcitlivější případy vybrat, abychom se jim věnovali dříve. Ale naším úkolem je věci primárně vyřizovat od nejstarších žádostí.

Česká správa sociálního zabezpečení už potřetí za sebou vyhrála v soutěži IT projekt roku, tentokrát s žádostí o důchod online . Jak klienti slyší na možnost vyřídit penzi z domova? Důchod takto zatím podává necelých sedm procent klientů. Chtěli bychom, aby se toto číslo postupně zvyšovalo. Nicméně senioři často využívají naše poradenství u přepážky, pakliže například mají nějaké díry v pojištění a váhají, kdy s prací skončit. Pak žádost o důchod vyřídí osobně. A některým už dělá problém pohybovat se v digitálním prostředí. Ovšem pro klienty, kteří jsou digitálně orientování a mají zájem tento nástroj využít, je to významný benefit.

Na Facebooku vznikla skupina Postižení proti útlaku ČSSZ, nyní má už kolem 6 400 členů. Shodně se potýkají s tím, že jim ČSSZ snížila stupeň invalidity či příspěvku na péči, aniž by se jim zlepšil zdravotní stav. Proč se tato věc nyní děje tisícům invalidů?

Vyplácíme zhruba 418 tisíc invalidních důchodů. Touto optikou tvoří zmiňovaná skupina zhruba 1,5 procenta. Kontrolních posudků jsme dříve prováděli mnohem více. Nyní nařizujeme kontrolní lékařské prohlídky jen v případech, kdy předpokládáme, že se zdravotní stav změní, například u onkologických pacientů. Posudkový lékař nehodnotí diagnózu, ale její vliv na schopnost vykonávat práci nebo schopnost zvládat péči o vlastní osobu. A vychází přitom z podkladové dokumentace, základní jsou lékařské zprávy a nálezy. Není neobvyklé, že se domněnky klienta rozcházejí s objektivním nálezem popsaným v lékařské zprávě.

Deník se spíše setkal s případy, kdy specialista klientovi řekne, ať si požádá o invalidní důchod, neboť s daným postižením nemůže pracovat. Posudkový lékař mu ho ale zamítne. Postiženým vadí, že třeba srdeční vadu hodnotí posudkář, jenž je původně ortoped. Proč to tak je?

Ano, protože třeba neurolog je specialista na neurologii a nemůže mu chirurg radit, jak má dělat svoji práci. Stejně tak posudkový lékař je vzdělaný v oboru posudkové lékařství a má na to specializaci. Umí díky tomu posoudit zdravotní stav a zařadit ho do kontextu vyhlášky a schopnosti člověka pracovat. Nehodnotí, zda je horník schopný dělat horníka, ale zda je schopen pracovat v jakémkoliv oboru.

Nicméně redakce popsala i případy lidí, kteří kvůli zdraví nebyli schopní vykonávat žádné zaměstnání a Úřad práce si už s nimi nevěděl rady, co by jim měl nabídnout za pozici.

Jedna věc je, jak jsme schopni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Víme i o zaměstnávání lidí, kteří mají vyplácen čtvrtý stupeň příspěvku na péči. Druhá věc je, jestli člověk splňuje kritéria na přiznání invalidního důchodu. Navíc: u 1. a 2. stupně invalidity se předpokládá, že člověk bude pracovat a jde pouze o kompenzaci části příjmu. Protože pak by mu nemusel vzniknout nárok na starobní důvod a až do smrti by musel žít s invalidním důchodem pro invaliditu 1. nebo 2. stupně.

Co mají ale dělat klienti, jejichž zdravotní stav je pro uznání invalidity příliš dobrý, ale pro zaměstnavatele příliš špatný a všude mu říkají: Co bychom si s vámi počali?

To ale nevyřešíte tím, že daným klientům přiznáte invalidní důchod ve třetím stupni, když není splněna zdravotní podmínka. To není problém, že by posudková služba posuzovala špatně.

A jaké to má tedy řešení?

To už je otázka na trh práce a zaměstnavatele a jejich ochotu a schopnost zaměstnávat handicapované, třeba s uznaným statusem osoby zdravotně znevýhodněné. V loňském roce byla například zavedena sleva na pojistném na zkrácené úvazky, kterou mohou zaměstnavatelé využít.

Proč je příspěvek na péči odebírán někomu, kdo má vrozené a neměnné postižení? Mnoho pečujících se domnívá, že to stát dělá proto, aby ušetřil na plánované zvýšení tohoto příspěvku.

Lékaři vypracovávají posudky u příspěvku na péči na základě doložených lékařských zpráv a na podkladě sociálního šetření. V případě, že podklady neodpovídají už žádnému stupni invalidity nebo žádnému příspěvku na péči, nebo odpovídají nižšímu stupni, tak to tak vypracují. A nijak to nesouvisí s úsporami.

Proč se ale snižují příspěvky i u středně těžké demence nebo třeba dětské mozkové obrny, ačkoliv je stav neměnný a nejde zlepšit?

Sociální šetření posuzuje zvládání deseti základních životních potřeb. To, že posuzovaný potřebuje s něčím pomoci, ještě automaticky neznamená, že danou základní životní potřebu nezvládá vůbec. Malému postiženému dítěti musejí rodiče pomáhat více, ale postupem času ho třeba něco naučí, aby i neměnný zdravotní stav umělo lépe zvládat a adaptovat se na něj. Chápu, že pak rodiče mohou vnímat snížení příspěvku jako trest za to, že ho něco naučili. To ale není chybně vypracovaný posudek. Takto je nastaven systém.

Mentálně postižený si často umí dojít na toaletu nebo se umýt. Ovšem musí mít stále u sebe někoho, kdo mu to řekne a dohlédne, aby vše udělal pořádně, popřípadě mu pomůže. Takže tu péči stejně potřebuje.

Ano, ale pokud to dotyčný dokáže, není to obvykle z pohledu posuzování situace, že by danou potřebu nezvládal.

Můžete tedy vyloučit, že snižování a odebírání příspěvků na péči a stupňů invalidity by byla systémová věc s cílem ušetřit? Není to tedy pravda?

Ne, není to pravda, říkám to opakovaně. Vůbec nevím, jak ve společnosti tento mýtus vznikl. My děláme maximum pro to, abychom posuzovali co nejrychleji a nejkvalitněji, k tomu se snažíme systém motivovat. Chápu, že část klientů bude nespokojená, protože své postižení subjektivně nějak vnímají, ale objektivně se nevejdou do „kolonky“.

Mnozí postižení by rádi, aby jejich stav posuzovala komise specialistů a za jejich přítomnosti. Proč se tak neděje?

A co by se na tom změnilo? U komise by už stejně žádné speciální vyšetření proběhnout nemohlo. Od toho jsou odborná pracoviště. Každý specialista by to viděl ze svého pohledu. Stejně musí být někdo, kdo to zastřeší a vyhodnotí z pohledu vyhlášky. A to je posudkový lékař.

Handicapovaní lidé také Deníku říkali, že výsledek záleží na tom, který posudkový lékař je hodnotí. Máte opatření, aby každý posudkář neměl jiný metr?

Máme společnou metodiku posuzování, máme vyhlášku. Samozřejmě můžou být hraniční případy, kdy se pohled posudkových lékařů může drobně lišit, ale nebude se lišit významně, pro to není prostor. My si samozřejmě vyhodnocujeme, jak naši lékaři posuzují, abychom viděli, jestli někde nedochází k nadhodnocování nebo podhodnocování výsledku a pracujeme s tím. Klient má navíc možnost se odvolat, kdy dojde k novému posouzení jiným lékařem.