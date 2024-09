Fiala na úterní tiskové konferenci uvedl, že k rozhodnutí dospěl po dnešním jednání s Bartošem. Zdůraznil také, že s ostatními pirátskými ministry (Jan Lipavský stojí v čele resortu zahraničí a Michal Šalomoun je ministrem pro legislativu) je spokojen a na jejich funkcích se nic nemění. Podle Petra Fialy není návrh na odvolání Bartoše vypovězením koaliční smlouvy. Piráty žádá, aby předložili svého kandidáta na nového ministra pro místní rozvoj. O svém rozhodnutí informoval předem koaliční partnery i prezidenta Petra Pavla.

Fiala uvedl, že si lidsky i osobně Bartoše váží a vždy se na něj mohl spolehnout. „Toto rozhodnutí nedělám s lehkým srdcem, ale digitalizace je klíčový projekt pro modernizaci českého státu a nemůžeme si dovolit žádné další průtahy,“ konstatoval. Jako člověk odpovědný za naplňování programového prohlášení a fungování vlády nevidí nyní jiné řešení, než výměnu ministra.

Po minulém jednání vlády, kde se digitalizace probírala, a následně dnešní schůzce s Bartošem nabyl Fiala jistotu, že Bartoš není schopný digitalizaci dotáhnout do konce. „Myslím, že si ani nepřipouští, v jakém reálném stavu ten proces digitalizace stavebního řízení je,“ míní Fiala. Premiér dodal, že Bartošovi opakovaně dával čas na vyřešení situace, ale úspěšný konec je v nedohlednu.

Dali jsme Bartošovi šanci, zní z koalice

První vicepremiér, ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan na sociální síti X uvedl, že se o rozhodnutí odvolat Bartoše dozvěděl krátce před tiskovou konferencí premiéra Fialy. „Je zodpovědností premiéra, aby po tomto překvapivém kroku zajistil stabilitu koalice,“ napsal.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob uvedl, že jeho strana dlouhodobě upozorňovala na špatně probíhající projekt digitalizace. „Dali jsme panu Bartošovi šanci, aby problémy napravil, a vyvolávali jsme i koaliční jednání, abychom byli jako koalice nápomocní. V tuto chvíli bohužel digitální stavební řízení pořád nefunguje tak, jak by mělo. Pokud kroky pana premiéra povedou k tomu, aby systém fungoval co nejdříve, tak to samozřejmě bude jedině dobře,“ řekl ve vysílání České televize.

„Měsíce trvající problémy s digitalizací stavebního řízení mají negativní dopad na naši ekonomiku. … Přestože byla Ivanu Bartošovi nabízena pomoc, situace se bohužel výrazně nezlepšila. … Jsem si vědoma složitosti celého procesu digitalizace a uznávám snahu, nicméně vzhledem k přetrvávajícím problémům a nenaplněným závazkům vlády v oblasti digitální transformace je jeho odvolání panem premiérem logický krok,“ napsala na sociální síti X šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Kolaja: Je to podraz

Bývalý europoslanec za Piráty Marcel Kolaja se o návrhu na odvolání Ivana Bartoše dozvěděl až z dotazů novinářů. „O mně je známo, že jsem již v roce 2021 byl toho názoru, že Piráti nemají do vlády vstupovat. Očekávám, že i ti zarytí zastánci setrvání ve vládě dojdou k názoru, že tento názor byl správný,“ řekl Kolaja. Krok premiéra Fialy označil za podraz. „Žádná příčetná strana si nenechá odstřelit ministra bez jakéhokoli demokratického jednání.“

Bartoš jednal s Fialou

Ivan Bartoš již před jednáním s předsedou vlády uvedl, že Piráti ve vládě zůstávají. Po jednání pak prohlásil, že svou rezignaci na post předsedy Pirátů nevidí jako důvod k opuštění vládních postů. „Ve vládě není předsedkyně jedné z koaličních stran, vicepremiér (Vlastimil Válek, TOP 09) není předseda koaliční strany,“ podotkl.

Volební výsledek označil za neúspěch nejen Pirátů, ale celé vládní koalice. „Byla to facka pro Piráty, kteří neobhájili své pozice, ale zároveň i ne moc dobrý výsledek pro koalici jako celek. Bavili jsme se hodně o prioritách vlády směrem k občanům, co je pro občany důležité,“ řekl Bartoš.