Končící předseda Pirátů Ivan Bartoš na dnešní schůzce s předsedou Starostů a nezávislých (STAN) Vítem Rakušanem neplánuje vyzývat Starosty k odchodu z vlády. Motto předvolební koalice Pirátů se STAN "Společně do vlády, společně do opozice" platilo před třemi lety, ale nyní je situace jiná, uvedl dnes v příspěvku na síti X.

Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý oznámil, že Bartoše navrhne ke konci měsíce odvolat kvůli problémům digitalizace stavebního řízení. „Důvěru Pirátů včerejším (úterním) způsobem jednání pan premiér i ODS finálně ztratili, je ale na vyhodnocení každého, jak se k tomu postaví,“ uvedl Bartoš ke schůzce se Starosty. Piráti budou o odchodu z vlády hlasovat on-line do pondělních 20:00.

Bartoš napsal, že jednání se STAN předpokládá koaliční smlouva, kterou Piráti vždy ctí. „Taky je to normální slušnost - mluvit s lidmi z očí do očí,“ uvedl v narážce na to, že se od Fialy o odvolání dozvěděl po telefonu. Pro Piráty je klíčové, že se STAN mají dál společný program, který je potřeba splnit. „Je v něm mnoho zásadních věcí, které zlepší životy lidí, posunou naši zemi k lepšímu. A ty je třeba dotáhnout,“ dodal.

Rakušan v úterý ČTK sdělil, že Piráti a STAN by jako koalice měli ve vládě zůstat. Netěší ho, že Piráti zvažují odchod z kabinetu. STAN má v úmyslu dál prosazovat své priority. „Obávám se, že odchodem se důvěra voličů nezískává. My, Starostové, máme v úmyslu dál prosazovat to, co jsme voličům slíbili a co od nás očekávají,“ dodal.

Piráti v koalici s hnutím STAN v minulých sněmovních volbách doplatili na preferenční hlasy. Jejich společná kandidátka sice získala dohromady 37 mandátů, Piráti ale obsadili kvůli takzvanému kroužkování jen čtyři poslanecká křesla. Společnou kandidaturu i kvůli této zkušenosti později subjekty neopakovaly.

Koalice Pirátů a STAN řešila důsledky hesla "Společně do vlády, společně do opozice" i při skládání vlády před třemi lety, kdy se čekalo na to, až Piráti jako poslední schválí vznik vlády se Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Starostové by podle tehdejších vyjádření stranických lídrů do vlády pravděpodobně vstoupili i bez Pirátů. Tehdejší místopředseda STAN Věslav Michalik serveru Seznam Zprávy řekl, že by žádný volič STAN nepochopil, kdyby vznik vlády zablokovala strana se čtyřmi poslanci.