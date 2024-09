Systém je průchozí a pokračujeme ve vývoji

„Nevím, jestli jsem vrchní ajťák, ale digitalizace stavebního řízení je proces, o kterém se hovoří už deset let a do roku 2021 se s ním nic neudělalo. My jsme ve velmi krátké době, neboť novela stavebního zákona byla schválena teprve loni v květnu, vysoutěžili řešení tří systémů a začali projekt realizovat. Bohužel jsme dostali stopku od antimonopolního úřadu kvůli firmě, která doposud prodávala tiskárny, čímž systém zejména pro úředníky nabral zhruba sedmiměsíční zpoždění. I přesto jsme systémy k 1. červenci spustili a lokální stavební řízení v nich probíhalo lépe než před tímto datem,“ řekl Bartoš.

Kdy tedy bude systém fungovat bezchybně a není pro Piráty reputační blamáží, že jejich šéfovi musejí vypomáhat ministři financí, průmyslu a dopravy? „Spolupráce s ministerstvy dopravy a průmyslu je žádoucí proto, že Dopravní a energetický stavební úřad je jeden z největších uživatelů agendového systému pro úředníky. My jsme v tomto volebním období realizovali už spoustu digitálních projektů od e-dokladů po aplikace portálu občana. Toto je nejkomplexnější projekt za posledních dvacet let. Problémy u startu má, ale já jsem velmi rychle reagoval na požadavky stavebních úřadů,“ prohlásil Bartoš.

Zdůraznil že byl v terénu, aby se podíval, jak se pracuje s novými šablonami. „Během léta jsme jak portál stavebníka, tak úřednický systém významně vylepšili. Vše je tedy průchozí, ale kdy dojde k dosažení komfortu na úrovni lokálních systémů, si netroufám odhadnout. Pokračujeme dál ve vývoji,“ pravil ministr Ivan Bartoš.

Ministr Bartoš naštval úplně všechny

Jak stavební anabázi vnímají starostové, úředníci a občané na jihu Moravy, kde v senátních volbách kandiduje Robert Šlachta? Je to jen provozní zaškobrtnutí, nebo nějaká systémová chyba? „V prvé řadě bych se chtěl vyjádřit k tomu vrchnímu ajťákovi. Pokud je digitalizace něčí vlajkovou lodí, pak jsou to Piráti. Ve všech volbách to slibovali a digitalizace byla jejich hlavním volebním heslem. Panu ministru Bartošovi se ale podařilo něco famózního, naštvat občany, úředníky, opozici i pětikoalici. Pan poslanec Haas z ODS dnes řekl, že to je největší problém této vlády. Mě jako stavebníkovi a všem běžným občanům – nebavím se o obcích nebo velkých developerech – jste způsobili velké trable,“ řekl Šlachta.

Kdy bude systém digitalizace stavebního řízení plně funkční? V duelu 15 minut Kateřiny Perknerové odpovídal šéf Pirátů Ivan Bartoš. | Video: Deník

Dodal, že ten, kdo si nezažádal o stavební povolení do 1. července, má teď těžkou hlavu. I kvůli hypotékám, protože se všechno prodlužuje. „Můj kamarád se zrovna včera snažil do systému přihlásit a nebyl schopen s portálem komunikovat. Pane Bartoši, vy jste 29. května na Radiožurnálu řekl, že k 1. červenci bude digitální stavební řízení funkční na sto procent, že byste si na to vsadil. Pak jste ho spustil a 23. července vám v otevřeném dopise profesní sdružení architektů sepsalo problémy, které v řízení jsou. To pochybení je tam přece evidentní,“ pravil Robert Šlachta.

V zajetí velkých firem

Co říká Ivan Bartoš na názor prezidenta Petra Pavla, který v srpnové debatě Deníku uvedl, že u stavebního řízení nejde o digitalizaci, ale o elektronizaci? Proč nestačí zadat jméno, specifikaci stavby a vše ostatní proběhne mimo žadatele, který za třicet dnů jen dostane rozhodnutí?

„Portál stavebníka skutečně umožní nahrát žádost o povolení projektu a o nic dalšího se nestarat. Zákon je koncipovaný tak, že stavební úřady mají oslovovat dotčené orgány. Obecně platí, že obrovské digitální systémy před dvaceti lety někdo vyvinul, takže dostat se zajetí velkých firem je pro stát velmi obtížné. V momentě, kdy něco vysoutěžíte, prakticky okamžitě to ostatní firmy napadnou a dochází ke zdržení. Stačí se zeptat na projekt jednotného inkasního místa nebo digitalizaci voleb, která umožní volit v jakékoli volební místnosti. Tam je to naplánováno až na rok 2026, protože záměr zákonodárce se musí převést do automatizované digitální podoby, a to má spoustu úskalí,“ popsal Bartoš.

Vyvázat se z minulých závazků nebo zbavit se dodavatele je podle něj téměř boj s větrnými mlýny. „Ale postupně se to daří, 76 procent občanů využívá digitální služby státu. Přes portál občana se přihlásilo 1,3 milionu uživatelů, zatímco v roce 2019 to bylo 45 tisíc lidí. Bylo tam pár desítek služeb, nyní jich tam je šest set. Bohužel se vše vleče a vy musíte vybojovat několik bitev, než můžete jít do samotného procesu realizace,“ argumentoval vicepremiér pro digitalizaci.

Větší transparentnost

Na to Robert Šlachta podotkl, že všechno chápe včetně zmíněných překážek. „Občan ale nedokáže pochopit, proč ministr pro místní rozvoj vypnul jeden systém a druhý zapnul, aniž by zajistil, že bude fungovat. Dlouho jsem sloužil u policie, kde se také zaváděly nové systémy, ale na ministerstvu vnitra nemohlo dojít k vypnutí jednoho systému bez toho, že ten nový by perfektně fungoval.“

Vicepremiér Bartoš to odmítl: „My jsme žádný systém nevypnuli, 80 procent úřadů používá API, v tom se odbavují všechny věci podané před 1. červencem. Dokonce ani nový agendový systém pro úředníky nehovoří o tom, že každý jeden krok musí být udělán jenom v něm, ale funguje jako evidence. Každý si může ověřit, kdy byla žádost přijata a kam byla odeslána, tudíž je to velký posun k transparentnosti, protože do 1. července nikdo nevěděl, kde to vázne, proč někdo povolení dostal a někdo ne,“ řekl Bartoš.

Šlachta poznamenal, že to zní pěkně, ale bohužel to nefunguje. Jak dodala moderátorka, snad ministr Bartoš splní slib, že se záhy všechno doladí a na povolení se nebude čekat sedm měsíců, tři nebo deset let, ale maximálně šedesát dnů.

Přísaha do vlády?

Robert Šlachta kandiduje za Přísahu do Senátu, ale zároveň by se za rok rád stal ministrem vnitra. V jaké vládě by chtěl sedět? Pravděpodobně s ANO, a co s SPD nebo se Stačilo? A co s Motoristy sobě, s nimiž v nadcházejících krajských volbách Přísaha koalici nevytvořila?

„My kandidujeme s podporou Motoristů, protože oni svoji strukturu teprve dotvářejí, ten model funguje od evropských voleb. A na ministerskou funkci se člověk má připravovat, není správné vytahovat králíky z klobouku až při sestavování vlády. Říkám to naprosto otevřeně a dlouhodobě se na to připravuji, protože to, co předvádí ministr vnitra Rakušan, je hrůza, a bude nutné do toho vnést odbornost, aby policisté neodcházeli do civilu. A co se týká složení budoucí vlády, nejde o to, s kým bych v ní chtěl sedět já, ale kdo by si přál vládnout s hnutím Přísaha,“ míní jeho šéf Šlachta.

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta mluvil v duelu 15 minut Kateřiny Perknerové také o své politické budoucnosti. | Video: Deník

Návštěva izraelského ministra a zatykač

Celostátní politiky se týká i pozvání izraelského ministra obrany Jo'ava Galanta od Jany Černochové. Na tohoto člena válečného kabinetu ovšem prokurátor při Mezinárodním trestním tribunálu v Haagu Karim Khan vydal žádost o zatykač kvůli operaci v Gaze. Tu nyní soud posuzuje.

Pokud by zatykač byl vydán a Galant do Prahy přiletěl, měl by tady být zatčen? K tomu Ivan Bartoš uvedl: „My respektujeme zahraniční instituce a jejich postupy. Věnuje se tomu náš ministr zahraničí Jan Lipavský, já detaily o té návštěvě neznám.“

Není nutné je znát, otázka zněla, zda by měl být Galant zatčen, pokud na něj haagský tribunál vydá zatykač. „Odpovídat na hypotetické otázky je velmi obtížné, zatím jde o návrh jednoho z prokurátorů v Haagu. K tomuto soudnímu dvoru se odvoláváme i v případě zločinů proti lidskosti ze strany Ruska při jeho agresi na Ukrajinu. Zatykač na pana Galanta vydán zatím nebyl a ze své pozice vám odpověď dát nyní nemohu,“ trval na svém Bartoš.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš se v duelu 15 minut Kateřiny Perknerové vyjádřil k tématu pozvání izraelského ministra obrany do Prahy. Na izraelského státníka chce přitom mezinárodní prokurátor uvalit zatykač kvůli politice v Gaze. | Video: Deník

Redaktorka připomenula, že na podobnou otázku pirátská europoslankyně Markéta Gregorová odpověděla v rozhovoru pro Deník jednoznačně, totiž že všem se má měřit stejným metrem, a pokud by byl zatykač vydán, měli bychom to respektovat u Putina, Netanjahua i Galanta.

Jak to vidí Robert Šlachta? „V této věci se plně shoduji s paní Gregorovou, protože na jedné straně chceme, aby se mezinárodní právo dodržovalo a na druhé bychom ho porušovali a nerespektovali dané instituce? Pokud bude zatykač vydán, musíme to přijmout jako fakt. Paní ministryni Černochové bych vzkázal, aby tuto návštěvu nerealizovala. Já jsem na straně Izraele, ale v tomto případě soudím, že by nebylo dobré vystavovat Českou republiku zbytečnému excesu. Pokud se ta návštěva má konat na pozvání české ministryně obrany, řekl bych jí, ať se na to vykašle,“ pravil Šlachta.

Piráti by rozpočet bez podpory bydlení odmítli

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS navrhl rozpočet se schodkem 230 miliard. Největší škrty mají pocítit pirátští ministři, o sedm miliard na bydlení by měl přijít právě Ivan Bartoš. Hlasoval by pro takový rozpočet? „To nejsou peníze Ivana Bartoše ani ministerstva pro místní rozvoj. Petr Fiala v roce 2021 hovořil o zvýšení dostupnosti bydlení jako o zásadní prioritě. My jsme za ministerstvo podpořili výstavbu pěti tisíc bytů a tento program jsme dokonce s Petrem Fialou, Zbyňkem Stanjurou a Martinem Kubou ohlašovali letos v květnu,“ uvedl Bartoš.

Poznamenal, že se jedná o prostředky z evropských zdrojů, které se vracejí do rozpočtu, ne dotace. „Jde o půjčky obcím a v tuto chvíli je připraveno 167 projektů na dostupné obecné bydlení pro střední třídu s možností zvýhodněného nájmu, na startovací byty pro mladé lidi, pro seniory a potřebná povolání včetně policistů. To, že je tam nyní nějakých pět milionů místo sedmi miliard, které potřebuje Státní fond podpory investic a Národní rozvojová banka, aby se mohly uzavřít smlouvy s obcemi a soukromými investory, je podle mě chyba. Pokud je něco deklarovaná priorita vlády, nejde o Ivana Bartoše, ale o města a obce a jejich nabídku dostupného bydlení,“ uvedl ministr.

Možná jde o jeho pozici ve vládě. Pokud tedy svoji vizi v pětikoalici neprosadí, rozpočet nepodpoří? „My jsme zřídili osm regionálních center, která s obcemi připravovala bytové projekty, a na to jsme poskytli jednu miliardu korun. Pokud nebude jasné, kde se peníze na tento zásadní pilíř vezmou, aby se mohly uzavírat potřebné smlouvy, nemohu rozpočet v této podobě podpořit. Ale budu vyjednávat, máme na to čas do konce září. Ty peníze na bydlení v rozpočtu být musí, nelze to odložit na moment cash flow, protože jako partner, který to iniciuje, musíme mít prostředky na stole. Nelze to stavět na nějakém vágním slibu. Dotace nejsou nárokové, a kde není žalobce, není soudce, ale když vláda něco slíbí, měla by to dodržet a já na tom budu trvat,“ rezolutně prohlásil vicepremiér a šéf Pirátů.

V otázce bydlení je Přísaha na Bartošově straně

Co na to říká Robert Šlachta? „Na margo rozpočtu chci říct, že obří schodek 230 miliard je podle pravicových ekonomů nebo exministra financí Kalouska naprostá šílenost. My dáváme 80 miliard do investic na obranu, to jsme asi jediný takto velkorysý stát. Já jsem zastupitel tady v Pohořelicích, které mají zhruba pět a půl tisíce obyvatel a v otázce bydlení plně stojím za Ivanem Bartošem, protože samy obce si nepomohou,“ ujistil.

Robert Šlachta se v duelu 15 minut Kateřiny Perknerové vyjádřil k otázce dostupného bydlení. | Video: Deník

Doplnil, že je přesvědčen, že pomoc v podobě sedmi miliard je nutná a ministr by si za tímto požadavkem měl stát. „V roce 2021 jsem v předvolebních debatách stál vedle pana Fialy, který tvrdil, že jeho vláda zajistí 40 tisíc bytů během čtyř let. Neudělala to. A nedala ani tři a půl miliardy na vnitřní bezpečnost. Všechno je o prioritách. Panu Bartošovi v tomto ohledu držím palce a má moji naprostou podporu,“ uzavřel úterní duel předseda Přísahy.