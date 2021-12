Kladně hodnotí, že se Věslav Michalik vzdal nominace na post ministra průmyslu a obchodu. A co míní o staronovém ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi z ODS? „Vnímám jeho osobu jako problematickou, ať už historicky nebo v současném nasvícení Blažkova vládního angažmá. Řešil jsem to s Petrem Fialou, který řekl, že za něj ručí.“

Lipavský se sešel se Zemanem. Prezident mu doporučil vzdát se kandidatury

Kauza Lipavský

Ivan Bartoš rozebírá i důvod nominace Jana Lipavského na post ministra zahraničí.

„Důležité je, zda ten člověk má kompetence to dělat. Jsem přesvědčen, že Honza Lipavský je má. Politicky i profesně z dob, kdy pracoval mimo politiku. Kamkoliv jsem jako předseda Pirátů přišel, všude znali jméno Jana Lipavského, například v souvislosti s Magnitského zákonem, bezpečnostními otázkami, dostavbou Dukovan. Je dobře vnímán i zahraničním diplomatickým sborem, třeba americkými partnery, stejně jako koaličními kolegy,“ uvedl.

Bydlení

Budoucí ministr pro místní rozvoj vnímá bytovou problematiku jako zásadní prioritu.

„Změníme stavební zákon, který by měl obcím umožnit lépe nakládat s územním plánováním. Přes Portál stavebníka pak bude moci stavební řízení proběhnout rychle, předvídatelně a transparentně. Naprosto zřetelně tam bude vidět, co a proč vám chybí, abyste mohli získat stavební povolení. Tuto změnu zákona musíme udělat do roka,“ slibuje Ivan Bartoš.

Naše vláda zruší vyhlášku o povinném očkování nad 60 let, uvedl Jurečka

Určitě se ale do konce roku nestihne zrušit vznik Nejvyššího stavebního zákona. Ten bude od 1. ledna fungovat jako organizační složka Bartošova ministerstva. Danou sekci povede vítěz výběrového řízení, které vypsala ministryně v demisi Klára Dostálová.

A koho si chce Ivan Bartoš ve svém týmu ponechat a proč se nevzdá poslaneckého mandátu? Jak bude vypadat revitalizace venkova a princip doporučené vybavenosti?

