Žádný konec reforem, ale naopak velká aktivita čeká pětikoaliční vládu. V rozhovoru pro Deník to tvrdí její vicepremiér a uchazeč o předsednický post Pirátské strany Ivan Bartoš. Jeho mandát vypršel v úterý a v sobotu se v Brně bude snažit o jeho obnovení. Proti němu kandiduje europoslankyně Markéta Gregorová. Podle Bartoše není rolí předsedy „chodit do médií, ale tvrdě vyjednávat legislativu a finance pro naše záměry“.

Ivan Bartoš | Foto: Deník/Martin Divíšek

Podpora bydlení a deset tisíc nových bytů

V jeho případě jde především o zákon o podpoře v bydlení. „To je klíčová reforma pro obce, na jejímž základě by mohly pomoci až 1,6 milionu lidí, kupříkladu díky speciálnímu poradenství nebo městskému bytovému fondu,“ uvádí Bartoš. Norma by měla vejít v platnost v polovině příštího roku a v parlamentu ji zřejmě podpoří i opozice.

„Ta měla výhrady, že přímo nepodporuje investice do výstavby nových bytů, ale ty řešíme jinde. Už jsem spustil investiční nástroje na podporu obecního bydlení, v Národním plánu obnovy je k dispozici 8,5 miliardy korun, miliardu už jsme poskytli na výstavu pěti set bytů po celé republice. Petr Fiala hovořil o závazku postavit deset tisíc nových bytů, takže když my dodáme pět tisíc a pět tisíc se postaví s pomocí komerčního developmentu, mohli bychom tuto ambici naplnit,“ je přesvědčen ministr pro místní rozvoj.

Krize dostupného bydlení je něco, co trápí nejen Česko, ale celou Evropskou unii:

Cesta ven z bytové krize je byty nevlastnit, říká vicepremiér Ivan Bartoš

Už letos by se přitom mělo znatelně zkrátit a zjednodušit stavební řízení. Co budou potřebovat lidé ke stavbě rodinného domu? „Mají-li svůj pozemek a projekt, přihlásí se na portál stavebníka pomocí nějakého identifikátoru, nahrají tam dokumentaci, a tím se spustí celý proces. Pokud by byla dokumentace nekompletní, úřad má povinnost si do deseti dnů vyžádat doplnění,“ vysvětluje Bartoš.

Řekneme, co chceme dělat, a pak to děláme

Podle Bartoše Piráti fungují ve vládě „dobře a stabilně“. A mají trvalou podporu kolem dvanácti procent. „Často se hovoří o tom, že u Pirátů je střet mezi pragmatiky a idealisty. Já se považuji spíš za idealistu, protože mi přijde správné plnit úkoly, s nimiž jsme do toho šli, bez ohledu na to, zda to je pro nás v tu chvíli výhodné, či nikoliv. Piráti neutrácejí statisíce na podporu facebookových příspěvků jako jiné strany a nepředvádím se na TikToku, protože mi to přijde nedůstojné. My řekneme, co chceme dělat, a pak to děláme. A taky sdělíme, v čem jsme neuspěli a co by šlo dělat lépe,“ tvrdí Bartoš.

Koalici se Starosty a nezávislými (STAN), kterou utvořili pro minulé volby, Piráti opakovat nebudou:

Piráti půjdou do sněmovních voleb samostatně, řekl Bartoš

Nepůsobí podle něj směšně, když se dvakrát neúspěšně snažili o odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka? „Hyperkritické opoziční strany ANO a SPD byly v Blažkově případě překvapivě potichu, až se spekulovalo, zda to není první krůček ke spolupráci ODS a ANO. Podle mě je důležité, že jsme se ozvali. My nejsme servilní, a dává-li něco smysl, bojujeme za to. Když se mě novináři ptali, jak měla vypadat windfall tax, tak jsem uvedl, že jinak, než byla nakonec schválena. Kdyby ostatní vládní poslanci dali na nás, možná bychom od bank vybrali daleko víc než těch 700 milionů,“ míní Ivan Bartoš.

