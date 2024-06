Jaká bude Evropa během dalších pěti let? Co bude hlavním tématem nového Evropského parlamentu? A dokážou v Bruselu a Štrasburku něco prosadit čeští europoslanci, jichž bude jednadvacet? I na to jsme se v exkluzivním rozhovoru zeptali profesora Iva Šlosarčíka, který se zabývá evropským integračním procesem.

Prof. Ivo Šlosarčík | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Exkluzivní rozhovor s Ivo Šlosarčíkem si můžete přečíst ZDE:

Expert na Evropskou unii Ivo Šlosarčík v rozhovoru pro Deník před volbami do Evropského parlamentu říká: „Máme relativně malý počet europoslanců, ale víc, než by odpovídalo poměru k počtu obyvatelstva. Třeba osmdesátimilionové Německo bude volit 96 poslanců. Ukazuje se, že to, jak se poslanec dokáže prosadit, závisí hlavně na dvou faktorech. Zaprvé je to členství v silné frakci Evropského parlamentu (EP), která je blízko moci a rozhodování. A také schopnost ‚vyboxovat‘ si dobrou pozici v rámci svého klubu. Tam si lze vydobýt slušné postavení, jak bylo vidět třeba ve skupině Zelených u pirátského europoslance a později místopředsedy EP Marcela Kolaji. A příběh Alexandra Vondry zase dokazuje, že i v méně vlivném uskupení, konkrétně v jeho skupině Evropští konzervativci a reformisté (ECR), se lze zviditelnit na konkrétním tématu, jež se ale musí odpracovat.“

Oslabení Green Dealu jako ochrana proti rozpadu EU

K jednomu z hlavních témat kampaně uvádí: „Důležité je, že Green Deal není napsán do zřizovacích smluv, tam je jen několik obecných tezí o ochraně životního prostředí a klimatu. Detaily jsou ale na úrovni evropské legislativy, finančních programů, rozhodnutí evropských orgánů. To vše se skutečně dá změnit. Potřebujete ale spolupráci tří hlavních hráčů. Komise musí ‚vykopnout‘ modifikované návrhy právních aktů, Rada EU a europarlament je musejí schválit. Téměř určitě se to stane, otázka je, v jakém rozsahu a jak hluboké ty změny budou. Existuje i krizový scénář, že se některé státy „vzbouří“ a nebudou pravidla respektovat. Tomu by určité oslabení Green Dealu mělo předejít.“

Prof. Ivo ŠlosarčíkZdroj: Deník/Zbyněk Pecák

Vrací se politika, jiný názor musí být slyšen

Co bude prioritou další unijní pětiletky? „Hlavní úkol příští evropské politické reprezentace vidím v tom, aby hlavní parametry velkých projektů byly podrobeny klasické kritice, kdy je dovoleno mít jiný názor. A když ho někdo má, nemůže být vyloučen z debaty jako antisystémový politický aktér. Ukázalo se, že rozumné návrhy mají šanci na úspěch, jak potvrdilo přijetí normy Euro 7 nebo korekce zemědělské politiky. Jsem přesvědčen, že pokud většina českých stran nyní mluví o zmírnění Green Dealu a tvrdší protimigrační politice, nejde pouze o předvolební taktiku, ale o reálný odraz snahy českých politiků víc promlouvat do podoby bruselské politiky, být silnějšími hráči v evropském rozhodování,“ míní Ivo Šlosarčík.