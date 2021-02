Izrael poskytl České republice několik tisíc dávek vakcíny proti covidu-19 od společnosti Moderna, řekl novinářům po jednání ústavních činitelů na Pražském hradě ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) doplnil, že Izrael Česku na žádost premiéra Andreje Babiše (ANO) zaslal 5000 dávek.

Vakcína Moderna | Foto: ČTK / ČTK

Petříček uvedl, že stát se snaží maximálně urychlit dodávky v rámci objednávky Evropské unie. S partnery jedná o tom, zda by se nemohl počet vakcín dovážených do ČR v krátkodobém horizontu zvýšit. Země by později příslušné množství kompenzovala.