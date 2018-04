Stát Izrael oslaví 70. let. Pod záštitou Zemana na Hradě

„Máme důkaz, že Británie byla přímo zapojena do zaranžování provokace ve Východní Ghútě,“ sdělil v pátek novinářům mluvčí ruského ministerstva obrany, generálmajor Igor Konašenkov. Od 3. do 6. dubna prý Londýn vyvíjel nátlak na organizaci Bílé přilby, napojenou na povstalce, aby se údajně inscenovaná akce odehrála co nejdříve.