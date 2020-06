Petříček uvedl, že kritizovaný článek "nevybočil z tradic české politiky ve vztahu ke Státu Izrael, ale také k problematice blízkovýchodního mírového procesu". "Pokud se ohrazujeme proti rizikům jednostranných kroků, pokud hájíme mezinárodní právo jako cestu k řešení sporů, tak také zároveň bráníme bezpečnost a prosperitu Izraele," uvedl. Připustil pouze to, že zveřejnění článku mohlo být načasováno lépe. Podle Zaorálka byl článek zopakováním, že řešením izraelsko-palestinského konfliktu je vytvoření dvou zemí.

Ostatní poslanci se pozastavovali nejen nad načasováním, ale i nad formou a obsahem. Podle místopředsedy evropského výboru Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) by ČR s Izraelem neměla komunikovat přes články v médiích. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa byla zvolená forma "katastrofální". "Ten dopis nebyl dobrý nápad, v podstatě zase nějakým způsobem zpochybnil trvalost a přímočarost české politiky," uvedl místopředseda evropského a zahraničního výboru Jiří Kobza (SPD).

Předseda meziparlamentní skupiny ČR-Izrael Miloslav Janulík (ANO) uvedl, že článek vybočil z rámce standardních postojů. Podle poslance by bylo lépe "nepoučovat a nerozdávat rady". "Čím se v lejně více rýpe, tím více lejno zapáchá. A opravdu, pokud chceme udržet dobré vztahy s izraelskou stranou i palestinskou stranou, tak úplně ideální model je, abychom to dál nerozvrtávali, protože nikdo jiný než my tady v tom článku problém nevidí, a to ani izraelská strana," uvedl předseda zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD).

"Poslanecká sněmovna odmítá jakékoliv zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu," konstatovala dolní komora na návrh svého zahraničního výboru. Shodné stanovisko Sněmovna přijala i loni v říjnu, kdy se postavila proti sílícím projevům antisemitismu.

Strategické partnerství

Usnesení podpořily všechny poslanecké frakce s výjimkou komunistů. Sněmovna rovněž vyjádřila naději, že poslední mírová iniciativa USA vůči Izraeli a Palestině je "konkrétním návrhem, který má potenciál dát blízkovýchodnímu mírovému procesu novou dynamiku, jež povede k obnovení přímých jednání obou stran". Tuto pasáž kromě KSČM nepodpořili ani Piráti.

Dolní komora také vyjádřila podporu strategickému partnerství mezi ČR a Izraelem, "které je založeno na vzájemném respektu, společných hodnotách a zájmech a jehož cílem je bezpečnost a prosperita obou zemí". Vyzvala vládu, aby se zasadila o brzké společné jednání s novou izraelskou vládou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se minulý týden dohodl se svým staronovým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem, že v pořadí páté společné jednání obou vlád se uskuteční v Praze, jakmile to situace umožní. Česko vede mezivládní rozhovor s Izraelem od roku 2011, země se v jejich organizování střídají. Zatím naposledy spolu vlády zasedaly v roce 2016 v Jeruzalémě.