Jahody dozrály o dva týdny dřív. Plantáže vzali lidé útokem

Prohlížel si utržené červené plody a usmíval se. Josef Riedl byl v úterý jedním ze stovek lidí, kteří se vystřídali na jahodovém poli v Moravském Žižkově na Břeclavsku. Zahájili tam samosběr. „Doma sice mám jahody na zahrádce, ale není jich moc. Stačí tak pro vnučky. Přijel jsem si nasbírat pár košíků, už se těším na kynuté knedlíky,“ řekl Riedl, který neváhal za sběrem jet přes dvacet kilometrů, ze Šardic na Hodonínsku.

Podle jednatele žižkovského ovocnářství Leoše Buzrly začala letošní sezona jahod díky teplému dubnu o téměř dva týdny dřív než loni. „Vegetační růst byl rychlý. Podle nižšího počtu květů to vypadá, že úroda nebude ideální. Díky závlaze ale jahody mají navzdory menším srážkám dostatek vody,“ uvedl Buzrla. Odpadly mu loňské starosti, kdy část úrody pomrzla.



Na jahodovou plantáž se v úterý začali první sběrači sjíždět už po páté hodině ráno. Denisa Matušková měla hotovo za necelou hodinu. „Jsem tady poprvé a jsem spokojená. Jahody jsou moc pěkné,“ pochvalovala si žena.



Lidé si mohou přijít naplnit košíky do Moravského Žižkova také tento pátek. Od pondělí pak třikrát týdně. „Musí to být obden, aby jahody stihly dozrát,“ upozornil pěstitel.

Ceny se v jihomoravském příhraničí pohybují od pětačtyřiceti do padesáti korun za kilogram.

Samosběr jahodBřeclavsko

∙ Ovocnářství Buzrla, Moravský Žižkov, 50 Kč/kg, prodej začal

∙ Jakubčík, Šakvice, 45 Kč/kg, prodej začne tento týden

Hodonínsko

∙ Firma Rolnická, Žeravice–Kozojídky, 50 Kč/kg, prodej začal

Znojemsko

∙ Pěstitel Štefan Turoň, Božice, 45 Kč/kg, prodej začal



Patrně v pátek začne samosběr jahod u Šakvic na Břeclavsku, kde letos cenu mírně zvýšili na pětačtyřicet korun. Přesto je nižší než jinde. „Loni nám při jarních mrazících první vlny jahod pomrzly. Letos naštěstí ne. Na poslední chvíli také přišly důležité srážky,“ podotkl za pěstírnu Zdeněk Jakubčík.



Šakvický pěstitel shrnul výhody samosběru. „Víte, co kupujete, jahody hned ochutnáte. Odpočinete si pobytem na čerstvém vzduchu pod hřejivými paprsky slunce u spodní Novomlýnské nádrže. A za hodinu se dá nasbírat až deset kilogramů jahod,“ sdělil.



Doporučuje sledovat informace o samosběru na webových stránkách, a to kvůli upřesnění termínů nebo nepříznivému počasí.



Samosběr jahod už minulý týden spustila také společnost Rolnická mezi Žeravicemi a Kozojídkami na Hodonínsku. „Jahody jsou pouze jednou chemicky ošetřené, a to proti plísni. Není jich moc, keříky jsou zatím malé. První jahody rychle zmizely,“ informoval zaměstnanec firmy Pavel Solařík na svém facebooku.



Prodej už zahájili také v Božicích na Znojemsku. „Lidé mohou přijít na plantáž vždy od sedmi hodin ráno až do šesti večer,“ oznámil pěstitel Štefan Turoň.