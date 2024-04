Po deštivých a chladných dnech z konce dubna, na které kvůli ranním mrazíkům doplatili hlavně sadaři a vinaři, se zdá, že se začátkem května přichází do Česka opět jaro v celé kráse a s odpovídajícím počasím. Vyplývá to alespoň z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu na příští dny, které rámují dva svátky. Počasí bude podle meteorologů teplé, i když s přeháňkami. Prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní si ale většina lidí zřejmě bude muset odpustit.

Symbolický prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní letos většina Čechů nezvládne. Stromy jsou téměř odkvetlé. | Foto: Deník/Petr Zbranek

Na rozdíl od posledních tří let si letos musí zamilovaní v České republice pro prvomájový polibek najít jiný strom než rozkvetlou třešeň. Alespoň většina z nich. „Vzhledem k tomu, že letošní nástup jara začal s pětitýdenním předstihem, a jeho průběh byl velmi aprílový, třešně v nížinách a středních polohách rozkvetly s výrazným předstihem. Později došlo k výraznému ochlazení, vývoj vegetace se trochu přibrzdil a květy třešní bychom si mohli užívat alespoň ve vyšších polohách a na horách,“ poradil mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Jan Doležal.

Na rozdíl od předchozích tří let letos nebude prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní:

Prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní? Letos to nezachrání ani výprava do hor

Zatímco počasí posledních březnových dní a v dubnu bylo jako na houpačce, začátek května podle předpovědí meteorologů prohřejí nadprůměrné teploty, které neklesnou pod 20 stupňů Celsia. I kvůli tomu ale již při úterním tradičním pálení čarodějnic meteorologové varují před zakládáním špatně kontrolovaných ohňů. „Na většině území Čech a na západě Moravy očekáváme zvýšené riziko vzniku a šíření požárů,“ upozornila na stránkách meteorologického ústavu Petra Sýkorová.

Roli při rozhoření požárů může hrát kombinace sucha s větrem. Ten má v úterý vát mírný, odpoledne přechodně ale až čerstvý jihovýchodní s rychlostí 5 až 9 metrů za sekundu, na Vysočině a na severu Čech hrozí místy až nárazy 15 až 20 metrů za sekundu, tedy kolem 70 kilometrů v hodině. Teploty se budou podle předpovědi pohybovat od 21 do 27 stupňů Celsia. V noci klesnou k 15 až 11 stupňům, při větru k 9. Vítr bude mírný, ve zmíněných oblastech ale opět s nárazy až 20 metrů za sekundu.

Na prvního máje bude kolem 20 stupňů

Na sváteční středu 1. května meteorologové předpovídají, že „rtuť“ teploměru bude atakovat hranici 25 stupňů Celsia a počasí bude jasné až polojasné. Vítr povane mírný, v Čechách a v západní polovině Moravy přechodně čerstvý jihovýchodní 5 až 10metrů za sekundu, místy zase s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu. Opět platí varování před požáry.

Jasné a oblačné počasí s teplotami mezi 20 a 24 stupni pak má přinést čtvrtek, bude už ale i pršet. „V jihozápadní polovině čekáme ojediněle přeháňky nebo bouřky,“ podotkli meteorologové.

Pouštní písek z africké Sahary po měsíci opět míří do střední Evropy:

Písek ze Sahary míří opět do Česka. Bude viditelný, úkaz z Athén ale nehrozí

Bouřky a přeháňky slibují také od pátku do neděle. Teplota v těchto dnech by se měla pohybovat od 18 do 23 stupňů Celsia.

Od neděle do úterý 7. května pak dle portálu Meteopress bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky či bouřky a teploty od 16 do 21 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty ve sváteční den 8. května pak předpovídají od 13 až 23 stupňů Celsia.