Jak dopadly volby v obcích. A kdo má větší šanci vyhrát: Zeman či Drahoš?

/INTERAKTIVNÍ MAPA/ Proklikejte si, jak dopadly prezidentské volby ve vaší obci. Kde by lidé poslali Miloše Zemana či Jiřího Drahoše na Pražský hrad hned v prvním kole?

Z 10 597 473 obyvatel České republiky mohlo volit v prvním kole 8 366 433 občanů. K urnám se vydalo 5 180 290 lidí, kteří odevzdali 5 148 141 platných hlasů.

Jak je rozdělili?

V některých obcích by voliči ani nepotřebovali jít po dvou týdnech zase k volbám a hned v prvním kole by si vybrali "svého" prezidenta.

Odhadovat vítěze druhého kola je ošemetné. Co se ale stane, když se zaktivizují všichni voliči, kteří pro Zemana (či jeho odpůrce) hlasovali v poslední době?

Pokud by v druhém kole podpořil Miloše Zemana stejný počet lidí jako před pěti lety a pokud by všichni voliči Drahoše, Fischera, Horáčka a Hilšera z prvního kola voleb 2018 hlasovali pro Drahoše, prezidentem by se stal Jiří Drahoš. Vyhrál by o 106 482 hlasů.