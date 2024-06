Hlasování o korespondenční volbě míří do finále, příslušnou novelu v pátek schválili poslanci. Pokud ji posvětí i senátoři a podepíše prezident, zjednoduší to volby pro Čechy pobývající v zahraničí už od příštího roku. Podle odborníků měla být korespondenční volba v Česku zavedena už dávno. Česko je jednou z mála zemí, kde voliči tuto možnost nemají.

Korespondenční volba znamená zjednodušeně hlasování poštou. Ve sněmovně ji prosadila vládní pětikoalice. | Foto: Profimedia

Proti návrhu se postavila opozice, přičemž SPD už oznámila, že se v případě přijetí obrátí na Ústavní soud. Korespondenční volba se nelíbí ani hnutí ANO, podle nějž poškodí demokracii. Přitom přijetí korespondenční volby měla ve svém programovém prohlášení první vláda Andreje Babiše, tedy šéfa ANO.

Korespondenční volba znamená zjednodušeně hlasování poštou. Ve sněmovně ji prosadila vládní pětikoalice. „Občané mají právo volit. A je nepodstatné, jestli se zrovna nacházejí doma, nebo v zahraničí. Je to jedno z jejich základních práv a korespondenční volba na tom nic nemění. Ta jim pouze výkon tohoto zásadního občanského práva usnadní,“ míní například předsedkyně dolní komory a vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Parlamentní opozice proti korespondenční volbě protestuje už od doby, kdy koalice plán oznámila. „Potřebují za každou cenu urvat nějaké hlasy krajanů v zahraničí, kteří jejich pustošivými kroky ještě jako jediní nebyli dotčeni. Že při tom zničí jeden z nejkvalitnějších volebních systémů a poškodí naši demokracii nejvíce od roku 1989, je jim upřímně fuk. Demokrati z 5k,“ napsala na sociální sítí X místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Česko bylo mezi posledními zeměmi EU bez korespondenční volby

Nicméně korespondenční volba není v Evropě žádnou raritou. Vlastně její absence je spíše výjimkou a Česko patří mezi pět zemí Evropské unie, které ji dosud nezavedly. Politolog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jakub Charvát si myslí, že korespondenční volba měla být zavedena už dávno. „Jsme o třicet let zpátky, když se bavíme o korespondenční volbě. Tady jsme jednoznačně zaspali a není to úplně v pořádku. Respektive absence korespondenční volby úplně neodpovídá podmínkám 21. století,“ řekl.

Co přesně je korespondenční volba, jak funguje a komu může pomoci při volbách, přibližuje Deník ve stručném přehledu.

Jak nyní volí Češi v zahraničí?

Dnes mohou volit v prezidentských a parlamentních volbách na velvyslanectvích a konzulátech České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí odhaduje, že v současné době dlouhodobě v zahraničí žije asi šest set tisíc Čechů. Pokud by korespondenční volba byla schválena, předpokládá, že by možnost volit tímto způsobem využilo asi sto tisíc lidí. Ve druhém kole prezidentských voleb v roce 2023 volilo v zahraničí celkem 22 932 Čechů, což byly jen čtyři procenta těch, kteří volit mohli.

Jak by korespondenční volba fungovala?

Volební lístek úředníci zašlou všem, kteří budou uvedení ve zvláštním seznamu. O zapsaní do něj má být možné požádat osobně, poštou nebo přes datovou schránku. Volič následně dostane nejpozději 25 dní přede dnem voleb obálku s instrukcemi, identifikačním lístkem a úřední obálkou pro hlasovací lístek. Na identifikačním lístku volič podepíše, že hlasuje osobně, hlasování v zastoupení není přípustné. Hlasovací lístek si vytiskne z webu ministerstva vnitra. Do obálky pak vloží zvlášť identifikační lístek a obálku s hlasovacím lístkem. To pak odešle na zastupitelský úřad.

Kde se korespondenční volba využívá?

V řadě států Evropy a Severní Ameriky je korespondenční volba pro všechny voliče. Některé ji umožňují jen pro voliče žijící v zahraničí, což jsou například Nový Zéland, Mexiko, Indonésie či evropské severské státy. Austrálie, Japonsko nebo Indonésie umožňují korespondenční volbu pro krajany žijící v zahraničí a některé voliče v domovské zemi. Korespondenční volbu neumožňuje naprostá většina států Afriky, Jižní Ameriky a Asie. V Evropské unii volit poštou nelze v České republice, Chorvatsku, Estonsku, na Maltě a ve Francii. Tam ovšem lidé mohou volit pomocí internetu.

Komu bude korespondenční volba určena?

Všem občanům, kteří v době konání voleb pobývají v zahraničí. Takový volič zastupitelskému úřadu dokládá bydliště, které má mimo území České republiky. Volit by mohli také studenti na několikaměsíčních pobytech v zahraničí. Korespondenční volba by nebyla určena pro turisty, kteří jsou v zahraničí na krátkodobé dovolené. Za bydliště tedy není považován hotelový pokoj.