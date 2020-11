Ačkoliv je pražské Národní muzeum nyní uzavřené, v jeho objektech probíhají přípravy na nové výstavy. V Českém muzeu hudby vznikla expozice Hudební zvěřinec, kde se hudba prolíná s říší zvířat. Je určená dětem i dospělým a nahlédnout do ní můžete zatím online přes webové stránky muzea. Uslyšíte populární jazzové či lidové písničky, slavné klasické skladby či zvuky přírody. Připomenete si hudební nástroje a názvy některých jejich částí vypůjčených ze zvířecí říše (třeba kobylku). Stranou nezůstalo ani divadlo, knižní vydání zpěvníků a ilustrace daných motivů.

Jak přežít další víkend doma

NEROZČILUJTE SE: U mnoha rodin určitě dojde k takzvané ponorce. Lidé budou více rozčíleni za situací, které v běžném životě přejdeme a necháme plynout. Přirozeně se zvyšuje stres, u některých jedinců úzkost, agresivita, beznaděj či deprese. Zkuste se v takových situacích dvakrát nadechnout a uvědomit si, že třeba zas o tolik nejde.

ZPOMALTE: Snažme se všichni v těchto nezvyklých chvílích zpomalit, neřešit banality a omluvit leckdy vypjaté a neadekvátní reakce našich nejbližších.

NAJDĚTE SI SVŮJ KOUT: Ztrácíme jistotu, na kterou jsme zvyklí. Důležité je mít někde v bytě svůj kout, svůj prostor, kde mohou být členové rodiny na chvíli schováni před celým světem. Důležité je také dát najevo své emoce a vysvětlit blízkým, co se jim honí hlavou a co prožívají.

Jak posílit imunitu a bojovat s rýmou?

NACHLAZENÍ: Ačkoli dnes slyšíme ze všech stran o koronaviru, vyhnout se nám nemusí ani klasické nachlazení a s ním spojená rýma. Tyto recepty však pomohou i těm, kteří doma leží s covidem-19.

ZÁZVOR: Pokud je rýma vodnatá, uvařte si čaj se zázvorem, medem a citronem. Zázvor, ať už syrový, nebo sušený, prohřívá. Citron vymačkejte vždy až do chladnoucího nápoje, obsahuje totiž důležitý vitamin C, který by teplem ztratil účinek. Mnohonásobně více než citrusy ho má rakytník.

NESEDĚT SE SLOŽENÝMA RUKAMA: Už babičky věděly, že oslabený organismus není třeba nakopávat velkými dávkami céčka, ale spíše zklidnit a nechat tělo bojovat. Proto vitamin C používejte raději jako prevenci, ještě když jste zdraví, ale kolem vás začínají odpadávat ti nemocní.

Koronafóry na víkend

DIETA: Ona: „Myslíš, že jsem během karantény přibrala?“ On: „Však ty jsi nebyla nikdy hubená.“ Čas smrti: 18.00 hodin. Příčina smrti: Covid-19.

STADION: Dobrý den, pane ministře zdravotnictví. Mám dotaz. Když budou nemocnice na stadionech, mohl bych si rezervovat Letnou? Nerad bych umíral v Edenu. Děkuji.

V TAXÍKU: Taxikář: „Omlouvám se za ten smrad z dezinfekce.“ Pasažér: „To nevadí. Stejně už několik dní nic necítím.“

NAKUPOVÁNÍ: Pozor, nenechávejte si při vstupu do supermarketu měřit teplotu bezkontaktním teploměrem. Vymaže se vám paměť! Dneska jsem šel pro těstoviny a sýr a vrátil jsem se s flaškou vína a rumu.

PANDA: Panda v přírodě žere dvanáct hodin denně. Člověk v karanténě žere jako panda. Proto je to pandemie.