Kamila Minaříková dnes 10:30

Stejně jako teroristické útoky či válečné konflikty patří živelné pohromy mezi události náročné nejen na psychiku dospělých, ale také dětí. Během povodní se mohou rodiny dostat do nejhorších situací, včetně evakuace, náročné ale může být i jen přihlížení cizímu neštěstí. Odborníci radí, aby lidé s dětmi o všem mluvili otevřeně, zbytečně před nimi netajili informace a pokud je to možné, zapojili je i do pomoci nebo příprav. V první řadě by ale dospělí neměli zapomínat starat se hlavně o sebe.