Sobotní případ v Brně dál budí emoce. Na internetu se ihned poté, co se roztřžka mezi skupinou mužů v městské části Bystrc zvrhla v tragédii, rozjely teorie a debaty o tom, kdo za ni může. Podle dosavadních informací stál na jedné straně Ukrajinec, jemuž vadila nahlas puštěná hudba a chování několika Romů v tramvaji. Dva z nich po následné potyčce skončili pobodaní, jeden útok nepřežil.

V největším moravském městě tak kvůli roztržce s temným koncem stoupá napětí. To se projevilo dva dny po tragické události, kdy skupina brněnských Romů napadla židlemi dva cizince, sedící v centru města. Někteří lidé si i proto teď kladou otázku, jak se zachovat v případě vyhroceného sporu a jak se bránit, respektive co je to přiměřená obrana. Deník se na to zeptal bezpečnostního experta a prezidenta spolku LIGA LIBE Pavla Černého.

Do případné roztržky se nechtě může zaplést každý. Jak se v takovém případě zachovat?

Pokud se odpíchneme od brněnského případu, tak je nutné si uvědomit hlavně to, že nejdůležitější je prevence. Tedy promyslet si kam a kdy chodíme a vyhýbat se rizikovým místům. A i když Česká republika patří k nejbezpečnějším zemím na světě, i tady jsou oblasti, u kterých musíme zvážit, zda tam musíme jít. Zvláště pak v nočních hodinách. V takovém případě je dobré mít s sebou nějaký obranný prostředek. Je totiž nutné si uvědomit, že i když je česká policie na opravdu vysoké úrovni, nemůže být všude. Obrana je tak věcí každého z nás.

Jaký obranný prostředek máte na mysli?

Patříme ke státům, kde si může člověk, tedy za velmi přísných a náročných podmínek, obstarat zbrojní průkaz a nosit s sebou legální zbraň. Lidé tuto možnost využívají a my často ani nevíme, že ji u sebe mají. Pokud ji nevlastní, mohou nosit nějaký jiný sebeobranný prostředek. Myslím tím například teleskopický obušek nebo pepřový sprej. Ten je ideální nejen pro ženy, ale prakticky pro každého. Je to lehká, finančně nenáročná zbraň, kterou si můžete klidně strčit do kapsy. I taková drobnost vám může zachránit nejen zdraví, ale i život.

Ne vždy se člověk pohybuje v rizikovém prostředí. Co dělat, když se nedopatřením dostane třeba do konfliktu opilých lidí u hospody?

Asi nejlepší je schovat se, utéct a zavolat policii. Naštěstí však žijeme v zemi, kde je i v Listině práv a svobod zakotven bod, že se můžeme bránit, a to i se zbraní v ruce. Je totiž spousta zemí, kde je sice vysoká kriminalita, ale vy s sebou nemůžete mít ani zavírací nožík. Proto si tohoto práva važme a využívejme ho. Jinak řečeno, je lepší s sebou obranný prostředek mít a nepoužít jej než naopak.

Staré české moudro praví, že každý správný muž má mít u sebe nůž. Je to také jedna z možností?

Nůž je sice výborná záležitost, ale jen jako odstrašující prostředek. Může se stát, že i ten útočník může nůž mít a začne duel, kdy je takové použití pak značně nešťastné. Jen si vzpomeňte na případ sochaře a malíře Pavla Opočenského. Na něj dva skinheadi před více než třiceti lety zaútočili železnou tyčí. On se bránil nožem a jednoho z nich zabil.

Pak byl nejprve odsouzen za nepřiměřenou obranu k nepodmíněnému trestu. Teprve po letech byl čin překvalifikován na nutnou obranu. Je tak lepší mít s sebou právě třeba sprej. Na něj je společnost vlastně zvyklá. Vždyť jej používá i městská či státní policie. A věřte tomu, že některé spreje dokáží útočníka uzemnit a zdevastovat.

V případě Pavla Opočenského jste nakousl téma přiměřená obrana. Co to vlastně je?

Nesmí se zvrhnout v odplatu. Je to tedy vše, co děláte, aby jste se ubránil. Když se však situace změní, nesmíte začít útočníka pronásledovat nebo jej zbít do bezvědomí. Útočník má však jednu devizu, na útok je připravený. Vy jste jen ve vleku událostí. Jemu je to šumafuk, zda jedná podle zákona. Pak je na justici, jak se k tomu postaví. Vím, že je to těžké, ale nebojím se říct, že ve velmi vyhrocené chvíli se dá použít poučka – z vězení cesta vede, z hrobu ne. Nebojte se bránit.